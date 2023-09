Analyse GPS : le nouveau tracé de Singapour a coûté la pole à Russell

Les 100% de victoires de Red Bull en 2023 sont plus que jamais en péril. Une RB19 "inconduisible" lors des qualifications du Grand Prix de Singapour a mis Max Verstappen et Sergio Pérez en difficulté, dépourvus de leur confiance habituelle. En conséquence, ils se sont qualifiés respectivement 11e et 13e.

Cela a laissé la porte ouverte à la pole position de Carlos Sainz. Ce dernier a franchi la ligne en 1'30"984, 72 millièmes de seconde plus rapide que la Mercedes de George Russell. C'était de loin le tour le plus rapide jamais vu à Marina Bay, l'ancien record ayant appartenu à Lewis Hamilton depuis sa pole 2018 en 1'36"015. Mais cette amélioration n'est pas sans lien avec le nouveau tracé de cette année, dépourvu de quatre virages dans le dernier secteur, lesquels ont été remplacés par une simple ligne droite. Autrement, la pole serait probablement allée à Mercedes.

Avantage à Ferrari dans le premier secteur

Les données GPS de Sainz et Russell dans l'ultime tour de Q3 montrent que c'est le pilote Ferrari qui a le mieux commencé. Sainz a atteint 307 km/h avant de freiner au virage 1, tandis que Russell était 3 km/h plus lent. Un déficit de 0"06 a été doublé dans le premier virage, et la Ferrari a continué de creuser l'écart pour jouir d'une avance de 0"14 au virage 5, où Russell n'a pas su atteindre la même vitesse que la SF-23 à la corde, 4 km/h plus lent. Il s'est ainsi retrouvé relégué à 0"22.

C'est alors que la Mercedes a commencé à riposter, se rapprochant à 0"15 dans l'accélération à la sortie de ce virage à 160 km/h. Du moins jusqu'au moment où les 300 km/h ont été dépassés : une fois la Ferrari passée en huitième, elle a l'avantage en ligne droite.

L'écart est ensuite en dents de scie : Russell tombe à 0"3 de déficit dans le virage 7 à 90°, mais il récupère 0"15 à l'accélération dans la courte ligne droite suivante avant de chuter à 0"35 dans le virage 8. Au moment où la W14 aborde le second secteur, elle n'est pas au niveau de la Ferrari dans les virages.

Mercedes riposte dans le deuxième partiel

Cependant, Russell ne tarde pas à réduire l'écart à 0"12 grâce à la courte accélération vers le virage 9. Si Sainz est deux centièmes plus rapide dans ce virage, Russell gagne à nouveau du terrain à l'accélération. Les données GPS montrent qu'il réduit l'écart à 0"04 en arrivant au virage 10.

Carlos Sainz (Ferrari) dans le virage 10

Et là, pour la première fois, Russell parvient à passer devant. Il compte 0"06 d'avance sur Sainz en sortant de ce virage à gauche. Dans les courbes 11 et 12, la SF-23 reste la référence à la corde, mais Russell conserve l'avantage à l'approche du virage 13. Comme depuis le début du tour, la W14 répond mieux à la réaccélération, si bien que Russell aborde le dernier secteur avec 0"2 de marge.

L'absence des quatre virages lents change la donne

Peut-être les pneus arrière Ferrari ont-ils alors perdu de leur superbe ? Les rôles se sont inversés à la fin du tour. La Mercedes était désormais la référence dans les virages lents. Bien que Russell ait été 3 km/h plus lent que Sainz au bout de la ligne droite, il a porté son avance à 0"255 – le maximum qu'elle allait atteindre – dans le virage 14. Malgré une Mercedes 5 km/h plus lente à la corde, une meilleure décélération puis accélération allait lui donner l'avantage dans l'ensemble.

C'est là que l'ancien tracé aurait fait passer les voitures dans la section sinueuse des virages 16 à 19 à angle droit. Mais ces quatre courbes n'existent plus. Cela semble avoir mis la pole hors de portée de Russell en l'absence de ces virages lents et de ces accélérations qui faisaient sa force.

La longue ligne droite a joué en faveur de Sainz. Il a trouvé 5 km/h de plus que son adversaire pour atteindre 291 km/h avant que Russell puisse riposter dans l'enchaînement suivant. L'Anglais était devant d'un souffle, mais son avance de 0"04 n'a pas duré : la Ferrari était plus rapide dans et à la sortie du rapide dernier virage pour s'octroyer la pole position.