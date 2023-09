Verstappen éliminé en Q2 à cause d'une Red Bull "épouvantable"

"Jamais aucune vitesse ni aucune motricité." Tel est le bilan fait par Max Verstappen à l'issue des qualifications du Grand Prix de Singapour 2023, lesquelles marquent un événement pour le vainqueur des dix dernières courses en Formule 1 : c'est la première fois que la Q3 lui échappe à la régulière depuis le Grand Prix de Chine 2017.

Troisième, huitième et quatrième des trois séances d'essais libres sur la piste de Marina Bay, Verstappen n'est pas parvenu à concrétiser par la suite, éliminé en Q2 par Liam Lawson pour seulement sept millièmes de seconde ; il déplore la modification des réglages effectuée pour les qualifications, qui s'est manifestement avérée très préjudiciable aux Red Bull.

"Je savais que ça allait déjà être dur de la mettre en pole, mais ça, je ne m'y attendais pas", souffle Verstappen auprès de Sky Sports F1. "On a été en difficulté tout au long du week-end. Je crois que les EL3 ne se sont pas trop mal passés, mais ensuite on a essayé quelques trucs de plus sur la voiture pour les qualifications, et c'était trop : la voiture est redevenue inconduisible, avec un talonnage énorme dans les zones de freinage."

Max Verstappen (Red Bull)

"Je glissais beaucoup dans tous les virages", précise-t-il sur F1 TV. "J'ai perdu beaucoup d'adhérence à l'avant. Dans chaque grosse zone de freinage, je talonnais beaucoup, ce qui faisait perdre de la charge aux pneus avant. Alors je ne pouvais pas taper les freins comme je le voulais, il me fallait une approche très douce, sinon la voiture s'abaissait trop, et ça ne fonctionne pas sur un circuit urbain. C'était vraiment, vraiment difficile."

Voilà donc Verstappen onzième sur la grille – sous réserve des trois enquêtes des commissaires dans lesquelles il est impliqué, ayant notamment gêné l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. "On va parler aux commissaires", commente le Néerlandais. "Franchement, c'était tellement le bazar que peu importe que l'on parte 11e, 15e ou dernier. À ce stade, il est simplement plus important de comprendre pourquoi ça s'est si mal passé. Ce sera bien plus important que d'essayer de marquer quelques points ce week-end."

Autant dire que la course s'annonce particulièrement compliquée, et dans ce contexte, celui qui s'est déjà imposé trois fois en partant hors du top 8 en Formule 1 n'a aucun espoir : pour lui, une qualification ratée à Singapour a un impact similaire à Monaco.

"Je ne pense pas que l'on pourra faire grand-chose. Ici, ce sera sûrement un arrêt s'il ne se passe rien de fou. Pour dépasser, il faut être bien plus rapide, et je ne pense pas qu'on le soit. C'est une expérience épouvantable !" se désole-t-il, à tel point que son seul souhait est déjà de mettre ce week-end derrière lui : "Espérons qu'il n'y aura pas trop de voitures de sécurité et que la course sera assez courte."