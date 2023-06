Après des années de souffrance, Red Bull savoure sa domination

À la suite du changement réglementaire de 2009, Red Bull Racing est passé d'une équipe de milieu de grille à une structure de pointe, remportant tous les championnats en jeu entre les saisons 2010 et 2013 avec l'aide de Sebastian Vettel.

L'écrasante domination du duo, notamment en seconde partie de saison 2013 avec neuf victoires consécutives, a toutefois pris fin quelques mois plus tard dans un nouveau cycle réglementaire : à l'avènement de l'ère turbo hybride, Mercedes a lancé une écrasante série de sept titres pilotes et huit titres constructeurs consécutifs.

Relégué au second plan, Red Bull est finalement parvenu à remporter de nouveaux titres mondiaux, d'abord la couronne pilotes avec Max Verstappen en 2021 puis le championnat constructeurs l'année suivante. Ce renouveau ravit Christian Horner, directeur de l'équipe autrichienne, dont l'estomac a longtemps digéré du pain noir.

"Nous avons passé sept années à essayer de retrouver les sommets, et perdre fait mal", affirme-t-il. "Nous avons travaillé très dur pour parvenir à cette position. Toute l'équipe, pas seulement Max, fonctionne à un niveau si élevé que nous avons une voiture phénoménale. Nous avons deux excellents pilotes et Max continue d'évoluer. Il se polit de plus en plus et ses compétences dans la voiture sont vraiment impressionnantes."

Max Verstappen fête une victoire avec l'équipe Red Bull Racing.

Désormais installé dans le garage réservé au Champion du monde constructeurs en titre, une première depuis 2014, Red Bull savoure un début de saison 2023 proche de la perfection : l'écurie a remporté toutes les courses jusqu'à présent et n'a laissé filé qu'une position, au GP d'Azerbaïdjan, à ses adversaires.

"Nous en sommes extrêmement fiers", indique Horner au sujet de cette série de victoires. "Ça veut dire tellement plus, nous étions [au sommet], et puis nous avons dégringolé et nous nous sommes battus pour être à nouveau là-haut. Chaque membre de l'équipe a joué un rôle crucial dans cette performance, la F1 est l'un des sports les plus compétitifs au monde et le fait d'opérer au niveau qui est le nôtre est quelque chose qu'il faut célébrer."

L'écrasante domination de Red Bull n'est toutefois pas appréciée partout dans le paddock. À l'issue du Grand Prix d'Espagne, lors duquel les deux Mercedes ont fini sur le podium mais ont accusé 30 secondes de retard sur le vainqueur Max Verstappen, Toto Wolff commentait : "Verstappen est simplement à un autre niveau. Ça m'emmerde de le dire mais c'est la réalité. [La F1] est une méritocratie, [Red Bull] a simplement fait un meilleur travail."

Invité à réagir aux propos de Wolff, Horner répond : "Pour être honnête, je n'y fais pas beaucoup attention. Au final, ce qui compte, ce sont les résultats et ils ont bonne mine."