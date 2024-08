Antonelli chez Mercedes ? "Je n'ai pas peur d'être jugé"

Sa parole est rare et très maîtrisée. Couvé par Mercedes depuis le plus jeune âge, Andrea Kimi Antonelli s'est retrouvé plus tôt que prévu sous le feu des projecteurs. Dès le début de l'année, quand Lewis Hamilton a annoncé son départ chez Ferrari, le jeune Italien est devenu l'un des candidats naturels à la succession du Britannique. Il n'avait pourtant pas encore une saison de F3 ni de F2 dans les jambes et, aujourd'hui encore, rien ne garantit qu'il sera l'heureux élu en 2025.

Pour la première fois, celui qui fêtera à la fin du mois son 18e anniversaire s'est confié en longueur, dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com. Un entretien à retrouver ce week-end en intégralité sur notre site.

Conscient de vivre une première année en F2 loin d'être facile sous les couleurs de Prema – il est 7e du championnat à ce stade –, le natif de Bologne veut montrer qu'il a la tête sur les épaules et ne prend rien pour acquis malgré le battage médiatique qui l'entoure parfois. Sans rien réclamer, et sans crainte démesurée non plus.

"Je pense qu'un certain degré d'inquiétude est toujours là, la perspective de ne pas être capable d'être performant effraie tout le monde", admet-il quant à la possibilité de débuter en F1. "Mon approche consiste à voir cela comme une énorme opportunité d'apprendre, de grandir, et de profiter aussi du moment. Je n'ai pas peur d'être jugé, je sais que Mercedes a une opinion claire sur mon potentiel. Cette saison de F2 n'a pas débuté de la meilleure des manières mais il n'y a pas eu de pensées négatives."

"Je suis plutôt calme. Si l'opportunité se présentait, je la saisirais avec enthousiasme et j'essaierais d'en tirer le meilleur parti. Récemment, j'ai subi une certaine pression avec toutes les rumeurs concernant l'an prochain, mais j'ai toujours essayé d'apprécier. J'apprécie les opportunités que j'ai."

Brillant partout où il est passé en karting puis en monoplace, Andrea Kimi Antonelli a sauté une classe en suivant la décision de Mercedes de ne pas le faire passer par la F3 et de l'envoyer directement en F2. Une précocité qu'il paye parfois mais dont il veut profiter, tout en ayant conscience du long chemin encore à parcourir. Aujourd'hui, si son nom circule toujours pour être promu aux côtés de George Russell en 2025, il tient à ne pas s'emballer.

"Je suis très heureux d'être pris en considération, mais je ne demande rien", assure-t-il. "Pour le moment, mon objectif est de réussir en Formule 2, puis nous verrons. Je vois toujours ça comme un rêve. Oui, il m'est arrivé d'y penser, mais c'est passager. En toute honnêteté, je peux vous dire que pour moi, aujourd'hui, c'est toujours un rêve. Nous verrons s'il se réalise."

Propos recueillis par Roberto Chinchero