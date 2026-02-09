Dans la douleur, Aston Martin dévoile la livrée de l'AMR26 de Newey

Aston Martin était la dernière équipe du plateau à devoir présenter sa livrée pour la saison 2026 de F1, et c'est désormais chose faite. Après la révélation de la livrée de la voiture de Cadillac lors du Super Bowl dans la nuit et la présentation de McLaren plus tôt dans la journée, c'était au tour de l'écurie britannique, attendue au tournant.

D'attente, il a justement été question, avec un enregistrement lancé 17 minutes en retard et avec un décalage énorme entre son et images, qui a fini par être corrigé... avant que la diffusion ne coupe à nouveau pour reprendre aux alentours de 20h30.

Concernant la voiture, dont la peinture est satinée, elle est évidemment à dominante vert britannique, tout en conservant des traces de jaune et une portion assez importante de noir au niveau de l'aileron avant, de l'avant du châssis, de la boîte à air et surtout sur les pontons.

Un vent de mystère a longtemps plané au-dessus d'Aston Martin et de sa voiture 2026 pendant la trêve hivernale. En retard sur son développement, l'équipe a manqué près de deux jours entiers de roulage lors des essais de Barcelone, ne roulant véritablement que lors de la dernière journée de la semaine, le vendredi. Une absence prolongée qui n'a fait qu'alimenter la curiosité et l'engouement autour de cette monoplace.

La livrée de l'Aston Martin AMR26 Photo de: Aston Martin

Si l'AMR26 suscitait autant d'attentes, c'est notamment parce qu'elle a été conçue et développée sous la responsabilité d'Adrian Newey, associé à la gestion technique et récemment nommé directeur de l'équipe. Bien que les monoplaces aperçues à Barcelone soient encore loin de leurs versions définitives, l'AMR26 s'est déjà distinguée par des choix techniques jugés agressifs, voire radicaux, par de nombreux acteurs du paddock.

"Avec une réglementation entièrement nouvelle, la meilleure philosophie n'est jamais immédiatement évidente, et la compréhension évolue au fil du développement de la voiture", a déclaré Adrian Newey. "Avec l'AMR26, nous avons adopté une approche globale : il ne s'agit pas d'un composant qui se démarque, mais de la manière dont l'ensemble du package fonctionne de concert."

"L'accent a été mis sur des fondamentaux solides, le potentiel de développement et une voiture dont Lance et Fernando pourront, nous l'espérons, extraire de la performance de manière constante."

La saison de toutes les attentes pour Aston Martin

La livrée de l'Aston Martin AMR26 Photo de: Aston Martin

Aston Martin fait par ailleurs partie des écuries ayant volontairement sacrifié une partie de la saison 2025 afin de se concentrer pleinement sur l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

D'importants moyens ont été engagés pour tenter de faire franchir un cap à Aston Martin et l'installer durablement parmi les équipes de pointe, ambition affichée depuis son arrivée en Formule 1 en 2021 en remplacement de Racing Point. Le nouveau campus ultramoderne de Silverstone ou le choix de passer à une motorisation Honda sont parmi les exemples les plus visibles. Néanmoins, après une nouvelle saison 2025 en demi-teinte, le chantier reste immense pour l'écurie britannique.

"Représentant la refonte la plus importante que le sport ait connue depuis une génération, avec de nouveaux moteurs, de nouvelles règles aérodynamiques et des carburants durables, l'AMR26 est une déclaration d'intention claire", peut-on lire dans le communiqué de l'équipe. "Elle est le résultat d'une série de choix délibérés visant à tracer une voie pour se battre au plus haut niveau et, à terme, pour gagner."

La livrée de l'Aston Martin AMR26 Photo de: Aston Martin

"Ces dernières années n'ont pas été faciles, mais nous avons beaucoup appris, et cette expérience vous rend toujours plus fort", a confié à son tour Fernando Alonso. "Tout le monde au sein de cette équipe partage la même faim de compétitivité, et j'ai pu constater l'ampleur du travail effectué en coulisses pour nous donner une voiture que nous pourrons développer tout au long de la saison."

"J'ai hâte de prendre la piste et de développer la voiture à l'approche de Bahreïn cette semaine. J'ai vraiment envie de pousser fort et d'aider Aston Martin Aramco à devenir plus solide et plus compétitive."

Avant le premier Grand Prix de la saison en Australie le 8 mars prochain, Aston Martin sera présente en piste pour les tests hivernaux de Bahreïn du 11 au 13 février et du 18 au 20 février.