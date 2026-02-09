McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026

Découvrez toutes les photos dans la galerie ci-dessus.

McLaren a levé le voile sur la livrée de sa monoplace 2026. L'écurie championne du monde en titre faisait partie des dernières équipes à présenter sa voiture, après Cadillac plus tôt dans la journée. Il ne reste désormais plus qu'Aston Martin, qui dévoilera la livrée de son AMR26 dans la soirée de lundi.

La présentation de la MCL40 s'est déroulée à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, McLaren étant majoritairement détenu par Mumtalakat, le fonds souverain du pays. La robe de la voiture est essentiellement la même que celle de l'année dernière. Si la livrée utilisée pour les essais de Barcelone était noire et chrome, la livrée officielle de 2026 est, elle, presque totalement... orange. Le papaye a pris un peu plus de place que l'année passée, notamment au niveau du nez de la voiture. Le haut des pontons, une partie des flancs et l'aileron avant restent toutefois noirs.

Alors que le nouveau règlement technique vient rebattre toutes les cartes pour la saison 2026, McLaren sera logiquement observée de très près. Double championne du monde en titre, l'écurie britannique a démontré depuis 2023 une capacité remarquable à monter en puissance, mais surtout à développer sa monoplace avec une efficacité redoutable tout au long des saisons.

Après une année 2024 marquée par la concrétisation, avec un premier titre constructeurs depuis 1998, 2025 a été la véritable cerise sur le gâteau pour McLaren et pour son pilote le plus fidèle, Lando Norris. Devenu l'homme comptant le plus de départs sous les couleurs papaye, le Britannique a remporté le championnat du monde devant Max Verstappen et son coéquipier Oscar Piastri, offrant à McLaren son premier sacre pilotes depuis celui de Lewis Hamilton en 2007.

Livrée de la McLaren MCL40. Photo de: McLaren

Très rapide dès les premières courses de la saison 2025, McLaren s'est rapidement imposée comme la référence du plateau. Pour beaucoup, le titre ne pouvait alors échapper à l'un de ses deux pilotes. La politique d'équité totale instaurée par l'équipe de Woking depuis 2024, visant à traiter Norris et Piastri sur un pied d'égalité, a néanmoins suscité de nombreuses critiques, notamment après l'impressionnante remontée de Max Verstappen en fin de saison. Malgré cela, McLaren est restée fidèle à sa ligne de conduite, et confirmé que les célèbres "papaya rules" seront de nouveau appliquées en 2026.

Jusqu'ici solidement installée au sommet de la hiérarchie, McLaren abordera cette nouvelle ère avec un statut différent. Les erreurs liées à la pression de la lutte pour le titre - bien qu'inévitables en Formule 1 - commises au cours des deux dernières saisons seront scrutées avec attention par l'ensemble du paddock, pour l'équipe comme pour ses pilotes.

Avant le premier Grand Prix de la saison à Melbourne le 8 mars prochain, McLaren sera de nouveau en piste lors des essais hivernaux de Bahreïn du 11 au 13 février et du 18 au 20 février, mais également le mercredi 10 février, utilisant une de ses deux journées de roulage promotionnelle sur le circuit de Sakhir.