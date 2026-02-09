Lando Norris dévoile son casque 2026 de champion du monde
Champion en titre, Lando Norris a dévoilé le design de son casque pour la saison à venir, arborant son tout nouveau numéro 1.
Photo de: McLaren
Lando Norris a levé le voile sur le casque qu'il portera tout au long de la saison 2026, une saison particulière pour le Britannique puisqu'il abordera l'année en tant que champion du monde en titre, après avoir remporté le championnat pilotes l'an dernier avec McLaren.
Cependant, le Britannique n'a pas fait de folies et a opté pour la continuité en dévoilant un design quasi totalement similaire à celui qu'il porte depuis 2024. Un casque entièrement vert fluo - clin d'œil assumé à son idole de jeunesse Valentino Rossi - recouvert de formes noires arrondies.
Seule particularité sur ce nouveau casque, et pas des moindres, l'ajout d'un petit détail qui a son importance : son nouveau numéro pour la saison, le n°1 réservé au champion en titre. En plus de ce nouveau numéro, Lando Norris a ajouté une petite étoile dorée à l'arrière du casque, encore une fois en référence au premier titre de sa carrière.
Piastri non plus ne fait pas de folies
Le coéquipier de Lando Norris, Oscar Piastri, a également dévoilé le casque qu'il portera pour la saison 2026 de F1. Comme son partenaire chez McLaren, l'Australien a montré un design similaire au casque qu'il arbore depuis ses débuts dans la discipline en 2023.
Le casque est majoritairement bleu et orange, avec des traces de jaune à l'avant et à l'arrière. On peut également apercevoir le drapeau australien, pays natal du pilote, sur les côtés du casque et au dessus.
Partager ou sauvegarder cet article
Pourquoi les départs risquent d'être bien plus aléatoires en 2026
Norris prédit "plus de chaos" en course avec les règles 2026
McLaren a réussi à "construire un avion en plein vol"
Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire
"Mercedes a placé la barre très haut" à Barcelone selon McLaren
Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025
Dernières actus
La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn
Faut-il revoir les attentes sur l'adaptation de Razgatlioglu au MotoGP ?
Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire
McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires