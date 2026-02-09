Lando Norris dévoile son casque 2026 de champion du monde

Lando Norris a levé le voile sur le casque qu'il portera tout au long de la saison 2026, une saison particulière pour le Britannique puisqu'il abordera l'année en tant que champion du monde en titre, après avoir remporté le championnat pilotes l'an dernier avec McLaren.

Cependant, le Britannique n'a pas fait de folies et a opté pour la continuité en dévoilant un design quasi totalement similaire à celui qu'il porte depuis 2024. Un casque entièrement vert fluo - clin d'œil assumé à son idole de jeunesse Valentino Rossi - recouvert de formes noires arrondies.

Seule particularité sur ce nouveau casque, et pas des moindres, l'ajout d'un petit détail qui a son importance : son nouveau numéro pour la saison, le n°1 réservé au champion en titre. En plus de ce nouveau numéro, Lando Norris a ajouté une petite étoile dorée à l'arrière du casque, encore une fois en référence au premier titre de sa carrière.

Piastri non plus ne fait pas de folies

Le coéquipier de Lando Norris, Oscar Piastri, a également dévoilé le casque qu'il portera pour la saison 2026 de F1. Comme son partenaire chez McLaren, l'Australien a montré un design similaire au casque qu'il arbore depuis ses débuts dans la discipline en 2023.

Le casque est majoritairement bleu et orange, avec des traces de jaune à l'avant et à l'arrière. On peut également apercevoir le drapeau australien, pays natal du pilote, sur les côtés du casque et au dessus.