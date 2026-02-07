McLaren a réussi à "construire un avion en plein vol"

Avec une semaine de recul, et avant de s'envoler pour Bahreïn, le bilan des premiers essais hivernaux est positif chez McLaren. L'écurie championne du monde en titre estime avoir gagné son premier pari en parvenant à repousser au maximum le travail de conception de la nouvelle MCL40, qui n'a pris la piste que le mercredi à Barcelone, moyennant de gros efforts pour y parvenir et ne pas avoir à sacrifier la moindre journée de roulage.

"Nous avons pu collecter une grande quantité de données et commencer à comprendre comment la nouvelle génération de monoplaces se comporte réellement sur la piste et non plus uniquement sur les simulateurs", explique Andrea Stella, directeur de l'écurie anglaise. "Bien sûr, nous aurions aimé faire plus de tours, mais même les difficultés qui nous ont ralentis lors des deux premiers jours ont été importantes pour nous aider à mieux comprendre comment faire fonctionner la voiture."

"Nous étions parfaitement conscients qu'en poussant la phase de conception à son maximum, nous arriverions à ce shakedown avec très peu de marge en termes de préparation, mais grâce au travail réalisé sur la piste et à Woking, nous avons réussi à rattraper presque tout le temps perdu : c'était un peu comme construire un avion en plein vol, mais nous l'avons fait."

Quatre journées en piste à Bahreïn

McLaren aura une semaine chargée à Bahreïn. Photo de: McLaren

Un problème au niveau du système de carburant a fortement perturbé le deuxième jour d'essais de McLaren, mais il a été résolu pour permettre de rouler davantage le vendredi en Catalogne. Le temps de piste, McLaren l'exploitera davantage sur le circuit de Sakhir la semaine prochaine puisqu'à la veille des essais officiels, l'équipe utilisera une de ses deux journées de tournage et mettra Lando Norris et Oscar Piastri à contribution.

Le champion du monde en titre et son coéquipier australien auront donc quatre journées de travail pour parfaire leur apprentissage d'une monoplace qui a pour premier bon point de n'avoir réservé aucune mauvaise surprise à ce stade.

"Ce que nous avons vu sur la piste était conforme aux attentes et, surtout, aux simulations", confirme Andrea Stella. "Ce qui est ressorti clairement, c'est que la courbe d'apprentissage est très forte pour tout le monde – pilotes comme équipes – ce qui signifie que chaque tour vous enseigne quelque chose d'utile en matière de performance."

"Après tout, il était naturel de s'attendre à un tel scénario, étant donné que ces voitures sont totalement nouvelles, de A à Z. Nous savons que la MCL40 est un bon point de départ, mais maintenant nous devons travailler dur pour la développer et, grâce à notre connaissance de la voiture, améliorer la performance globale du package, à la fois pour un avenir immédiat et pour mieux définir les lignes de développement au cours de la saison."

"Bien qu'il s'agisse d'indications préliminaires, je pense que l'un des domaines où il y a un grand potentiel d'amélioration est l'exploitation de la nouvelle unité de puissance et de toutes les options disponibles pour le pilote. Il y a également beaucoup de potentiel à exploiter en termes de gestion de la configuration aérodynamique variable, en référence à l'alternance entre le mode virage et le mode ligne droite."