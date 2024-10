Austin : Verstappen ne gagne plus, la billetterie "décolle"

Les promoteurs du Grand Prix des États-Unis 2024 de Formule 1 affirment que la vente de billets pour l'épreuve organisée à Austin a connu une nette progression ces dernières semaines, dans la foulée des difficultés rencontrées par Red Bull et Max Verstappen ayant rendu la lutte pour la victoire plus disputée.

Les organisateurs de la course qui aura lieu du 18 au 20 octobre sur le Circuit des Amériques (COTA) avaient en effet entrevu dans un premier temps une tendance plutôt décevante, en dépit d'un samedi notamment marqué par une course sprint suivie d'un concert d'Eminem. Toutefois, les difficultés croissantes de Verstappen couplées au fait que plusieurs écuries (McLaren, Ferrari et Mercedes) ont été ou sont désormais régulièrement en position de l'emporter ont, selon le promoteur américain Bobby Epstein, largement permis d'inverser la tendance.

"Je pense que ça aurait été notre plus mauvaise année en quatre ans, depuis la pandémie [de Covid]", a-t-il expliqué. "Nos ventes de billets ont vraiment décollé lorsque Max a cessé de gagner et que la lutte s'est intensifiée. Donc, je salue notre base de fans et le public, ils sont attentifs et je pense que la façon dont la saison se déroule est très intéressante."

"Nous nous attendons à ce que le public soit encore nombreux, probablement à peu près au même niveau que ces deux dernières années. Je crois que quel que soit le record pour une course sprint du samedi, nous devrions le pulvériser, car Eminem a dépassé Taylor Swift [qui s'est produite lors de l'édition 2016 du GP], et nous avons augmenté la taille de la pelouse intérieure pour arriver à [une capacité de] près de 100 000 personnes pour le concert. Je pense donc que 130 000 à 150 000 personnes seront présentes pour le sprint du samedi."

Le Grand Prix des États-Unis marquera le début du dernier quart de la saison 2024 de F1, lors duquel se dérouleront deux enchaînements de trois week-ends consécutifs, avec tout d'abord un triptyque USA, Mexique et Brésil puis Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi pour conclure la plus longue campagne de l'histoire de la Formule 1.

