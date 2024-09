Mercedes annonce un package d'évolutions important à Austin

Après un mois de juillet particulièrement faste pour Mercedes, le retour de la trêve a été bien moins brillant pour l'écurie allemande qui peine à retrouver la forme lui ayant permis de remporter trois Grands Prix. Elle espère cependant capitaliser sur un package important d'évolutions qui sera dévoilé à l'occasion du GP des États-Unis, lequel se déroulera quatre semaines après le GP de Singapour.

L'information a été révélée par Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, au cours de la traditionnelle vidéo de débriefing de l'épreuve de Bakou. Plus précisément, c'est en répondant à une question sur le choix de l'écurie de monter un moteur neuf dans la voiture de Lewis Hamilton, l'obligeant ainsi à partir depuis les stands alors même qu'il devait s'élancer depuis la septième place, que l'ingénieur a évoqué ce futur package.

"La situation avec Lewis remonte à Melbourne, lorsque nous avons perdu une unité de puissance très récente à cause d'une défaillance", rappelle Shovlin. "Nous savions donc depuis longtemps que nous allions devoir essayer d'intégrer un autre moteur dans le pool afin de pouvoir terminer la saison sans courir le risque qu'une unité tombe en panne pendant une course, ce qui n'est absolument pas souhaitable. La question était donc de savoir où nous allions le faire."

"Normalement, on ne choisit pas un départ dans la voie des stands en étant en septième position sur la grille parce qu'il s'agit d'une bonne opportunité de marquer des points. Toutefois l'un des facteurs pour nous est que nous avons un peu régressé en termes de performance récemment, mais dans un avenir proche, nous avons un bon kit d'évolutions qui va arriver. Nous espérons que cela nous replacera dans une meilleure situation et, ce que nous voulions faire [à Bakou], c'était vraiment d'évacuer le poids de ce départ depuis la voie des stands avant d'avoir une voiture qui, je l'espère, pourra à nouveau se battre pour les podiums."

Interrogé ensuite sur ces évolutions attendues à Austin, Shovlin d'ajouter : "Comme vous le savez, les spécifications de la voiture évoluent constamment, nous essayons toujours d'améliorer les performances à chaque course. Mais pour l'instant, notre objectif principal est d'apporter un package plus important à Austin, après quoi nous aborderons les six dernières courses de l'année et il y aura d'autres choses, plus petites. C'est clairement ce à quoi nous travaillons pour l'instant, une évolution plus importante de la voiture lors de l'épreuve d'Austin."