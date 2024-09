Horner confirme la possibilité d'une course sprint de rookies dès 2024

Il y a quelques semaines, Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, avait déclaré vouloir mettre en place une course sprint uniquement réservée aux pilotes junior parrainés par les équipes de F1, dans une tentative de faciliter et promouvoir leur intégration dans la catégorie reine. Celle-ci se déroulerait lors de la journée d'essais de fin de saison, à la suite du Grand Prix final d'Abu Dhabi.

Rappelons que, d'après le règlement actuel, les écuries doivent obligatoirement faire rouler un rookie - pilote ayant moins de deux Grands Prix disputés à son actif - lors de deux séances d'essais libres dans une saison. Seulement ces EL1 sont quelques fois jugées insuffisantes pour aider ces jeunes à se montrer.

Lire aussi : Formule 1 Williams prêt à pousser Colapinto dans le baquet Audi

Alors que les pilotes de F1 se sont exprimés sur cette course sprint 100% rookies, le sujet a également été abordé lors de la conférence de presse du Grand Prix d'Azerbaïdjan regroupant quelques team principals.

"Je pense que c'est génial", a déclaré Ayao Komatsu, le patron de Haas. "Vous savez, [pendant] les tests d'après-saison, vous ne faites que des tests de pneus. Je pense donc qu'une [course sprint de rookies] ajouterait de la plus-value à la journée, la rendrait plus excitante et offrirait une nouvelle occasion de faire monter des jeunes dans la voiture. De nos jours, les jeunes pilotes ont rarement l'occasion de monter dans une Formule 1. Je pense donc qu'il s'agit d'une initiative intéressante."

Le directeur de Stake F1, Alessandro Alunni Bravi, partage l'avis de son homologue : "Je suis tout à fait d'accord avec Ayao", a-t-il ajouté. "Il est important de donner plus d'opportunités aux débutants, de les montrer. Nous savons à quel point il est difficile d'accéder à la Formule 1, et je pense donc que les séances d'EL1 ne sont pas suffisantes pour montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est une très belle opportunité."

"Pour nous aussi, qui n'avons pas de programme d'essais de Previous Cars [ou TPC, utilisation de monoplaces datant d'au moins deux ans pour effectuer des tests, ndlr], c'est une occasion supplémentaire d'avoir plus de données et d'évaluer non seulement la performance elle-même, mais aussi l'état d'esprit et l'approche du pilote débutant."

Isack Hadjar dans RB19 aux essais libres 1 du GP d'Abu Dhabi 2023. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a lui aussi souligné le manque de pertinence des EL1 accordées aux rookies. Il explique que ces séances d'essais sont surtout utilisées pour tester les pneus et les réglages des monoplaces en amont des Grands Prix, comme c'est le cas lorsque les pilotes titulaires sont au volant. Il est donc difficile pour les écuries d'avoir une véritable idée des performances d'un jeune pilote pendant ces vendredis.

"[La course de rookies] est quelque chose que j'ai soulevé lors des dernières commissions de Formule 1, car je pense que c'est une excellente chose pour les jeunes pilotes", a déclaré Horner. "Je pense que le problème avec certaines séances essais de débutants est qu'elles sont toutes utilisées pour faire des tests. On ne sait jamais s'ils roulent avec 50, 70 ou 30 kilos de carburant. Quel est le mode moteur ? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas non plus ce que font les autres équipes."

"Il s'agirait d'une course hors championnat pour les pilotes junior. Je pense que c'est une opportunité fantastique et je pense que cela arriverait à la fin d'une saison chargée, mais au lieu de rouler en brûlant du carburant et des pneus et que seules les équipes qui dirigent ces pilotes sachent s'ils font du bon travail ou non, donner potentiellement à dix pilotes ou dix débutants l'opportunité de monter dans les voitures actuelles et d'avoir l'équivalent d'une course sprint, je pense que c'est fantastique. Et je pense que ce serait un événement très populaire."

Je pense donc que l'événement se déroulera en une seule journée. Il y aura les qualifications, puis l'équivalent d'une course sprint.

Au vu du timing plutôt tardif de cette proposition, une course sprint réservée aux rookies est-elle possible en 2024 ? Cette éventualité n'est pas totalement à écarter selon Horner.

"C'est comme tout dans la vie : si vous voulez que ça arrive, vous faites en sorte que ça arrive", a-t-il ajouté. "Et je pense qu'il y a eu une directive claire pour dire : 'allez, faisons le travail pour cette année'. Cela met évidemment la pression sur les groupes de travail sportifs et les différents directeurs d'équipe pour qu'ils travaillent avec la FIA à l'élaboration d'un ensemble de règlements. Mais je pense que l'adoption des règlements sprint et autres est parfaitement réalisable."

Le patron de Red Bull a également donné quelques indications sur l'organisation de l'événement : "Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses à l'excès", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il s'agira simplement d'une seule voiture par équipe au lieu de deux. Et effectivement, vous utilisez le kilométrage d'une manière différente par rapport à une journée d'essais."

"Je pense donc que l'événement se déroulera en une seule journée. Il y aura donc les qualifications, puis l'équivalent d'une course sprint. Alors, oui, cela arrive à la fin d'une longue saison, mais je pense que ce sera une bonne chose. C'est une grande opportunité pour les jeunes pilotes, et nous la soutenons pleinement."