Williams prêt à pousser Colapinto dans le baquet Audi

Convaincant lors de ses deux premiers Grands Prix avec Williams, Franco Colapinto se retrouve dans une drôle de situation. L'Argentin, qui a inscrit ses premiers points au Grand Prix d'Azerbaïdjan après avoir devancé son coéquipier Alexander Albon en qualifications, a déjà fait oublier Logan Sargeant et conforté la décision de ses dirigeants de faire appel à lui pour scorer au championnat.

Paradoxalement, le natif de Buenos Aires est sans volant pour 2025, puisque l'écurie de Grove accueillera Carlos Sainz. Membre du programme pour jeunes pilotes de Williams, il sait toutefois que briller lors de cette fin de saison peut lui ouvrir des portes, et voici qu'il pourrait s'inviter dans la course au baquet Stake F1/Audi, toujours aussi indécise.

Désormais à la tête du projet Audi en Formule 1, Mattia Binotto doit trancher entre la jeunesse et l'expérience pour accompagner Nico Hülkenberg dès l'an prochain. Si Valtteri Bottas semble conserver une longueur d'avance mais se heurte à une différence de point de vue sur la durée du contrat, le nom de Gabriel Bortoleto circule toujours et celui de Théo Pourchaire, moins vraisemblable, n'est toujours pas écarté.

Saut que les performances réalisées par Franco Colapinto peuvent difficilement laisser insensible une écurie qui cherche à recruter, tandis que James Vowles est bien décidé à pousser son jeune protégé autant que nécessaire.

"En deux Grands Prix, il a montré au monde entier qu'il méritait une place en Formule 1", estime le directeur de Williams auprès de Motorsport.com. "J'ai toujours eu la conviction qu'il fallait laisser les bons pilotes courir. Donc on verra si l'on peut trouver un moyen de travailler avec Audi dans ces circonstances. C'est ce que je voulais dire pour l'année prochaine."

"On va voir comment ça se termine, car notre duo de pilotes est scellé, et je pense toujours que c'est le bon line-up pour Williams alors que nous poursuivons notre croissance pour retrouver un niveau digne de champions du monde. Mais je suis incroyablement fier de ce que Franco a accompli, comme un père, et je veux qu'il réussisse. Et le meilleur moyen de le faire revenir chez Williams en étant performant est de s'assurer qu'il puisse bâtir sa carrière. C'est aussi simple que ça."

Toute la difficulté pour Williams, si Audi manifeste une réelle volonté d'enrôler Franco Colapinto, est de parvenir à ne pas tout perdre de ce qui aura été investi pour donner sa chance au jeune pilote de 21 ans. "Je ne vais pas entrer dans les détails contractuels, mais il fera toujours partie de la famille", prévient James Vowles. "C'est ce qu'il faut savoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas courir ailleurs."

