Pourchaire serait "un choix facile" mais Bottas reste "en tête de liste"

Seul volant encore disponible pour 2025 si l'on fait abstraction de la situation encore flou dans le giron Red Bull/VCARB, celui du futur coéquipier de Nico Hülkenberg chez Stake F1, qui deviendra Audi en 2026, continue de faire parler. Surtout, le projet désormais dirigé par Mattia Binotto n'a pas encore tracé sa ligne concernant le choix à faire entre expérience et jeunesse.

Successeur d'Andreas Seidl aux manettes de la structure que met en place la marque aux anneaux, Mattia Binotto prend le temps de la réflexion et évalue encore les options. Représentant de l'écurie dont il gère le quotidien depuis l'an passé, Alessandro Alunni Bravi rappelle que le choix de l'heureux élu tient d'abord dans le profil voulu avec une réflexion qui dépasse celle de l'an prochain.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'avoir une approche opportuniste parce que c'est le seul baquet restant", assure-t-il ainsi auprès de Motorsport.com. "Il s'agit davantage de décider quel est l'équilibre parfait entre court, moyen et long terme, entre avoir un pilote expérimenté ou recruter un jeune talent qui peut devenir pilote d'usine Audi avec une approche à plus long terme"

"Ça ne fait que quelques semaines que Mattia est à la tête de notre équipe et il est en train d'évaluer toutes les options, d'avoir ses propres discussions avec les pilotes. C'est le processus dans lequel nous sommes actuellement. Il n'y a pas de précipitation, même si nous voulons boucler le sujet du deuxième pilote dans un délai raisonnable. Il y a beaucoup d'options sur la table pour décider de la stratégie et de la meilleure option à court, moyen et long terme."

Pourchaire toujours parmi les "candidats possibles"

Alessandro Alunni Bravi et Théo Pourchaire lors du titre F2 en 2023. Photo de: Alfa Romeo

Si l'option retenue était de privilégier l'expérience pour renforcer celle qu'apportera déjà Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas resterait alors le favori. Le point d'achoppement résiderait en fait dans le cadre contractuel puisque le Finlandais pourrait alors être perçu comme une alternative de transition, là où l'ex-pilote Mercedes a toujours clamé jusqu'à présent qu'il voulait un contrat d'au moins deux années.

"On a toujours dit que Valtteri était en tête de liste, car il est très expérimenté, il a apporté une énorme contribution à l'équipe ces dernières années", souligne Alessandro Alunni Bravi. "Aujourd'hui, on a du mal sur le plan des performances, et les pilotes sont en difficulté également. C'est le résultat d'un package global, pas d'un seul élément. Il ne faut pas oublier que lorsque Valtteri a rejoint notre écurie en 2022, il a marqué 49 des 54 points [55, ndlr]. Il est capable d'être très performant, il est très expérimenté, donc c'est l'un des pilotes en tête de liste."

"Mais il y a aussi de bons talents, à commencer par Théo Pourchaire, et beaucoup de gens parlent désormais de [Gabriel] Bortoleto, mais pas seulement. Il y a beaucoup de jeunes talents. Ce sera une question de compréhension quant à nos priorités à court, moyen et long terme. Il y a les deux solutions, celle d'un pilote expérimenté ou celle d'un jeune talent. Il faut évaluer les pour et les contre pour avoir le meilleur duo en 2025 et au-delà."

"Nous avons un grand pilote avec Nico Hülkenberg ; nous avons donc déjà un très bon pilote, qui a faim de succès avec notre équipe et montre la confiance qu'il a dans le projet Audi. On approche désormais de la décision finale pour le deuxième pilote, mais on n'y est pas encore. Mattia travaille évidemment très dur sur la question."

Ainsi Audi n'exclut pas le Français Théo Pourchaire de l'équation, dans laquelle figure également depuis peu Gabriel Bortoleto, dont les performances en F2 sont remarquées. Dans un contexte où Mercedes, avec Kimi Antonelli, et Alpine, avec Jack Doohan, s'appuient sur leur filière, peut-il être tentant de faire de même avec la Sauber Academy ?

"Théo est l'un des candidats possibles", insiste Alessandro Alunni Bravi. "Ce pourrait être un choix facile, évidemment. Nous devons aussi comprendre ce qu'il y a de mieux pour Théo dans le cadre de la stratégie globale. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous devons prendre en compte quel sera notre duo de pilotes pour 2025 mais aussi pour 2026 et au-delà. On doit discuter de ça concernant l'avenir de Théo."

"Cette année, il a eu une excellente opportunité de progresser en IndyCar avec McLaren. Nous savons qu'il n'a pas pu continuer, mais c'était une grande opportunité pour lui de courir dans un championnat très performant. Il est maintenant l'un des candidats. Maintenant, il y a eu un changement de direction et tout le monde, y compris Mattia, a sa propre opinion concernant les pilotes, et il prendra la décision. Je pense qu'actuellement, toutes les options sont sur la table, aucune n'est exclue."

Propos recueillis par Oleg Karpov