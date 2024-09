Les pilotes partagés à l'idée d'un sprint F1 réservé aux rookies

Offrir plus d'opportunités aux jeunes pilotes. C'est le sujet qui a été mis sur la table lors de la dernière réunion de la Commission F1 entre les représentants de la discipline et les patrons d'écurie. Ces derniers ont exprimé leur volonté de mettre plus en avant les rookies pour qu'ils aient plus de possibilités de se montrer.

L'idée, qui sera à nouveau discutée à la fin du mois de septembre, serait d'organiser une course sprint entre les jeunes pilotes à l'issue de l'habituelle journée d'essais de fin de saison, faisant suite à la dernière manche à Abu Dhabi. Il s'agirait alors d'une course diffusée, mettant en jeu les pilotes débutants de chaque équipe, aillant participé à moins de deux Grands Prix en F1.

Seulement, même si l'idée a reçu un soutien général parmi les parties prenantes de la F1, y compris les équipes, l'organisation d'un tel événement pour 2024 serait très difficile à mettre en place d'un point de vue logistique. Cela signifie que le projet pourrait bien faire son apparition mais à plus long terme, avec un potentiel début en 2025.

Jack Doohan, pilote Alpine en 2025, lors des EL1 au Canada. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Les pilotes ont pu s'exprimer sur cette possibilité de course sprint réservée aux pilotes rookies. George Russell, directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), a soutenu l'idée soumise par la Commission F1, estimant que les deux seules séances d'EL1 de la saison réservées aux jeunes pilotes n'étaient pas suffisantes et ne permettaient pas de se mettre en avant.

"En fait, j'aime assez l'idée, pour être honnête", a déclaré Russell. "J'ai toujours des sentiments mitigés sur les séances d'EL1 pour les rookies. Parce que, à moins d'avoir beaucoup d'expérience dans les essais de F1, c'est très, très difficile. Je me souviens des premiers EL1 que j'ai fait avec Force India à São Paulo [en 2017]."

"Je n'avais fait que deux jours d'essais en F1 avant cela, je n'étais jamais allé à São Paulo et j'avais vraiment l'impression d'être plongé dans le grand bain. Il y avait beaucoup d'attention sur ces deux, trois tours que vous réalisez avec un tout nouveau train de pneus. [Cette idée] est l'occasion pour les pilotes débutants de faire une journée complète d'essais, puis de passer directement à un week-end de course sprint. Je pense que c'est une bonne idée."

Max Verstappen s'est également exprimé sur le sujet. Cependant, le Néerlandais s'est montré beaucoup plus réticent que son homologue, s'interrogeant notamment sur la date de ce potentiel projet. "Je ne sais pas", a déclaré le pilote Red Bull. "Je ne pense pas que tout le monde soit enthousiasmé après la dernière course. Puis pour faire une autre course mardi... Je veux dire, si vous voulez donner une chance aux recrues, mettez-les simplement dans la voiture."

Avec Alex Kalinauckas et Jonathan Noble