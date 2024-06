Les bacs à gravier, un "moyen de dissuasion naturel" pour les pilotes

L'année dernière, les deux derniers virages du Red Bull Ring ont causé d'énormes problèmes en proposant une zone de dégagement entièrement goudronnée qui ne sanctionnait pas les pilotes sortant au large. Plus de 1200 infractions potentielles ont été signalées pendant la course, ce qui a entraîné des heures de travail pour finaliser les résultats, les pilotes attendant de se voir infliger des pénalités de temps.

Les deux séances de qualifications, pour le sprint et le Grand Prix, ont également été marquées par 13 et 47 tours supprimés respectivement. Cela a incité la FIA, cette saison, à mettre en place une étroite bande de gravier à la sortie des virages 9 et 10 afin de dissuader davantage les pilotes de passer au-delà des limites de la piste.

Ce week-end, si l'on se réfère aux qualifications pour la course sprint de vendredi après-midi, première séance compétitive au cours de laquelle les limites de piste ont été correctement contrôlées, il est révélateur de constater que le sujet est passé d'une situation dominante en 2023 à une situation quasi inexistante.

Pendant les qualifications sprint, six tours ont été supprimés, dont un de Yuki Tsunoda qui est parti en tête-à-queue, et aucune de ces infractions n'a eu lieu lors de la SQ3. Seuls deux temps supprimés ont empêché une amélioration évidente : Lewis Hamilton, qui a eu besoin de deux passages pour sortir de la SQ1 et Logan Sargeant, qui a vu son meilleur temps en SQ2 supprimé. Alors que les pilotes enregistraient leurs réactions après les qualifications, le sujet n'a même pas été abordé.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, passe dans le bac à gravier Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Les bacs à gravier responsables des tours plus lents

Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli, a soulevé une hypothèse intéressante lors de son point presse après les qualifications, suggérant que la présence de bacs à gravier avait un effet sur la façon dont les pilotes abordaient leurs tours rapides.

Max Verstappen a décroché la pole position de la couse sprint avec un temps de 1'04''686, soit deux à trois dixièmes de moins que ses temps lors des séances de qualifications de l'année dernière. Si d'autres facteurs peuvent expliquer les temps au tour généralement plus lents, Mario Isola a suggéré que les limites de la piste pourraient avoir eu un effet.

"Les temps au tour ont été légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière", a-t-il déclaré. "Nous parlons de deux dixièmes de seconde et c'est peut-être dû aux nouveaux bacs à gravier. Les pilotes sont obligés de respecter les limites de la piste, sinon ils perdent du temps. C'est donc peut-être une interprétation de la raison pour laquelle ils sont légèrement plus lents que l'année dernière."

En rendant la zone avant les bacs à gravier nettement plus étroite que la largeur de deux mètres des voitures, les pilotes touchent désormais les graviers bien avant de franchir la ligne blanche, alors qu'auparavant, ils n'avaient que peu d'informations sensorielles lorsqu'ils dépassaient les limites et qu'il leur était difficile de voir la ligne depuis le cockpit.

"Je pense que maintenant, la limite de la piste est assez claire. Et nous n'aurons plus ce type de problème, ce qui est une bonne chose", a déclaré Charles Leclerc. De son côté, Alex Albon a ajouté : "C'est quelque chose que tous les pilotes ont réclamé avec insistance, parce que c'est le moyen de dissuasion naturel dont nous avons besoin. Il faut que ce soit simple pour nous. Je pense qu'ils s'attaquent à ce problème de la bonne manière. Je suis satisfait de la façon dont ils gèrent la question."

La preuve finale sera apportée lors de la course sprint et surtout lors du Grand Prix, mais vu la façon dont l'affaire a été reléguée à l'arrière-plan, la FIA envisage déjà de reproduire la solution sur d'autres circuits.

"C'est ce que nous pensons être la configuration parfaite", a déclaré Niels Wittich, directeur de course de la FIA. "Cela met fin à toutes les discussions sur la question de savoir si les pilotes gagnent ou non du temps. Nous espérons que dans un avenir proche, ce sera une bonne chose pour les motos et les voitures. Cela facilitera la tâche de la piste pour conserver cette configuration."