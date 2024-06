Qualifs Sprint - Verstappen arrache la pole à Norris !

Après une intense séance d'essais libres empochée par Max Verstappen, les Qualifications Sprint du Grand Prix d'Autriche ont eu lieu vendredi après-midi sous le soleil de Spielberg et avec un mercure en hausse, dépassant les 27°C. Comme l'exige le règlement, il fallait chausser impérativement les pneus mediums lors deux premières parties, les tendres étant réservés à la SQ3.

SQ1 - Hamilton de justesse

Les 20 pilotes ont patienté avant de se ruer en piste, impliquant inévitablement les habituelles problématiques de trafic en SQ1. Comme ce midi, les Mercedes se sont rapidement mises en action, Lewis Hamilton se faisant même une petite chaleur en début de tour rapide, avant de perdre son chrono en raison des limites de piste au virage 6. George Russell, lui, a fixé la première référence en 1'05"764, d'un souffle devant Carlos Sainz. Max Verstappen a ensuite fait mieux en 1'05"690.

La deuxième tentative de Lewis Hamilton ne l'a placé qu'au 13e rang, suffisant toutefois pour franchir l'écueil de cette SQ1, contrairement à Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon et Zhou Guanyu. Malgré un grosse sortie de piste en fin de tour après avoir touché une des nouvelles zones de graviers, Yuki Tsunoda a pu reprendre la piste et se qualifier pour la suite.

Les éliminés en SQ1 : Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Zhou.

SQ2 - Les deux Alpine dans le top 10

Dès le début de la deuxième partie des qualifications, Max Verstappen a frappé très fort avec un passage en 1'05"186, reléguant les deux Ferrari à deux et trois dixièmes. George Russell s'est davantage rapproché, à 0"139 de la marque du triple Champion du monde. La moitié des pilotes n'a pas pris la piste lors du premier run.

Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri et Carlos Sainz, se considérant à l'abri, ne sont pas ressortis pour une deuxième tentative. Esteban Ocon et Pierre Gasly, eux, ont réussi à hisser les deux Alpine en SQ3, résistant notamment à Kevin Magnussen et aux deux Aston Martin.

Les éliminés en SQ2 : Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda, Sargeant.

SQ3 - Norris chahute Verstappen

Les dix derniers pilotes en lice ont chaussé les gommes tendres pour l'ultime partie de ces Qualifs Sprint, et on a évidemment attendu le dernier moment dans l'espoir de disposer de la meilleure piste possible. Tout s'est ainsi joué sur une seule tentative pour tout le monde. Sauf qu'à ce petit jeu de patience et de création des écarts, Charles Leclerc s'est fait piéger en ne pouvant pas déclencher la cellule de chronométrage à temps, le condamnant ainsi à la 10e place.

En 1'04"779, Lando Norris a cru tenir la pole mais Max Verstappen a réagi en lui subtilisant pour 93 millièmes de seconde seulement ! Oscar Piastri, troisième, a été relégué à trois dixièmes de ce qui est clairement le duo du moment. Suivent George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez Esteban Ocon et Pierre Gasly.

