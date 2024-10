Ben Sulayem estime avoir été "condamné" par les médias anglais

Récemment, Adrian Newey a donné son avis sur la couverture médiatique de la Formule 1, expliquant que certains médias avaient eu un rôle important dans la diabolisation de pilotes en citant Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Le technicien britannique, qui a maintenant quitté le navire Red Bull, avait fait remarquer à quel point les médias britanniques, donnant l'exemple de Sky Sports, avaient injustement traité le Néerlandais, en particulier après le Grand Prix controversé d'Abu Dhabi 2021. Verstappen avait de son côté réagi à Bakou, indiquant être en accord total avec les propos de Newey.

Interrogé sur la remarque de l'ancien ingénieur Red Bull dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, avait déclaré "respecter" Verstappen : "Parce que je suis un pilote. J'ai été champion et je respecte les vainqueurs et les champions [Ben Sulayem a remporté le championnat du Moyen-Orient des rallyes à quatorze reprises]".

Le président de l'instance internationale semble avoir pris à cœur le cas Verstappen, estimant avoir lui aussi été pris pour cible par les médias britanniques, notamment au sujet de sa légitimité à la tête de la FIA.

"Je vois que [Verstappen] a eu sa dose [de critiques]", a-t-il poursuivi. "Mais parlons de moi. Si vous regardez les médias britanniques et ce qu'ils m'ont fait... Pour l'amour de Dieu, ils m'ont condamné. Ils ne m'ont pas accusé [de quoi que ce soit]. Mais ils continuent. Et est-ce que je m'en soucie ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent quoi ? Ils veulent vendre et obtenir plus de visibilité. Bien sûr, oui."

Max Verstappen et Mohammed Ben Sulayem. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mais ils n'ont aucun pouvoir sur moi et sur la FIA", a-t-il souligné. "Avec tout le respect que je dois aux médias britanniques ou à tout autre média, ils n'ont pas le droit de vote. Nous sommes une fédération indépendante et démocratique. Ce sont les membres qui m'ont élu. Le pouvoir appartient à l'assemblée générale, pas à eux."

"Et vous savez quoi ? Pouvons-nous arrêter ces absurdités, revenir aux affaires et faire ce qui est le mieux pour le sport ? Le pouvez-vous ? Je vous le demande. S'ils [les médias] ne veulent pas le faire, c'est leur affaire. Mais la vie continue", a ajouté le président de la FIA en haussant les épaules. "Vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont rendu plus fort. Je suis plus prudent maintenant et plus sage."

"Et j'ai le soutien [des membres de l'assemblée]. Et si les membres décident qu'il est temps de changer de président, c'est à eux de décider. Au final, qui m'a nommé ? C'est l'assemblée générale, ce sont les membres. Je suis très, très clair à ce sujet. Et s'ils ne sont pas satisfaits, c'est à eux de choisir [et de nommer quelqu'un d'autre]."

"Mais je ne réponds à personne, je ne réponds pas beaucoup à vous [les médias] et je ne riposte pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps. Je suis tellement occupé à répondre aux demandes des membres et du sport automobile."

Ben Sulayem, qui espère être réélu président de la FIA en fin d'année prochaine, est convaincu que la fédération est dans une meilleure santé aujourd'hui que fin 2021, lorsqu'il a pris ses fonctions.

"Honnêtement, [la FIA est] à 100% [sous son meilleur jour]", a-t-il déclaré. "Et il y a tellement de choses qui sont entrées en ligne de compte. En interne, ils sont désormais efficaces. Les choses sont plus rapidement mises en place. Et nous sommes revenus à notre mission [principale], qui est d'écouter les membres. Si vous supprimez les membres, il n'y a plus de FIA. C'est très simple."

"La FIA est en meilleure forme, la FIA est plus saine. Et les écuries de F1 ont également besoin d'une FIA forte et saine. Parce que personne ne veut dépenser [de l'argent] dans un championnat qui n'est pas dirigé."

En ce qui concerne ses objectifs pour le reste de son premier mandat en tant que président de la FIA, Ben Sulayem a déclaré : "Pour cette année, il s'agit simplement de terminer la saison en beauté. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons ramené la FIA à sa place. Et ce n'est pas en licenciant et en supprimant des gens, mais en générant plus de revenus et en faisant en sorte que les autres soient justes avec nous, en repositionnant et en réformant la FIA et en revenant à notre mission [de base]."

"Et une autre chose : si quelqu'un veut faire la course avec moi [pour la présidence], [je serais] plus qu'heureux", a-t-il ajouté."Nous avons parlé de démocratie. C'est la démocratie tout le temps, pas une partie du temps. Je suis donc plus qu'heureux [d'affronter quelqu'un d'autre]."