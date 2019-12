Bilan 2019 - L'encourageante ténacité de Ricciardo

Neuvième au championnat avec 54 points (deux de plus que Pérez et cinq de plus que Norris), Daniel Ricciardo doit également regarder les ouvrages de statistiques jusqu'en 2013 pour se voir apparaître si bas dans la hiérarchie du Championnat du monde au terme d'une saison. Mathématiquement parlant, le pilote Renault F1 Team n'a pas évolué dans la même sous-division que Sainz (96 pts), bourreau régulier de l'équipe d'usine avec sa McLaren disposant du moteur maison client, ni des deux pilotes ayant alterné entre les volants Red Bull et Toro Rosso (Gasly, 95 pts et Albon, 92 pts).

On avait beau savoir que le parcours de l'Australien avec Renault serait difficile, on aurait aimé penser que l'implication du team franco-anglais dans la discipline produirait autre chose qu'une cinquième place au tableau des constructeurs, laborieusement défendue jusqu'à l'ultime épreuve de la saison face à Toro Rosso, quatre années complètes après le retour de la marque française en Formule 1 en tant que team d'usine. Quoi qu'il en soit, Ricciardo a tenu son rôle, inscrivant 59% de la récolte du team.

Un brutal retour dans le milieu de peloton

Celui qui avait accumulé 956 points sur les cinq dernières saisons avant son transfert (191 en moyenne par an) aura donc subi de plein fouet la réalité de son transfert opéré de Red Bull Racing vers Renault, tandis que son ancienne équipe est par ailleurs parvenue à maintenir son cycle de succès avec son nouveau partenaire moteur, Honda. Au-delà d'un désir de changement pour des motifs personnels et financiers, Ricciardo avait énoncé ses doutes concernant la motorisation japonaise comme l'une des raisons de son départ.

Au-delà du cruel constat statistique et du fait qu'il s'est trouvé par la force des choses bien moins en vue cette année, Ricciardo peut tout de même trouver quelques points positifs à sa saison, dont il sait qu'elle a été grandement rendue laborieuse par un matériel limité, comme en témoigne la position au championnat des constructeurs. Premièrement, l'Australien a bel et bien pu s'adjuger ce qui lui manquait chez Red Bull et avait grandement provoqué son départ : un leadership naturel, acquis notamment en prenant la main au niveau de l'attitude comme des résultats sur un équipier qu'il aura contribué à pousser vers la sortie. Chez Red Bull, le #3 avait senti que l'attention se portait sur Verstappen. Jamais cette année, assure-t-il, il n'a regretté d'avoir été celui sur qui comptait l'équipe d'Enstone, en dépit des difficultés rencontrées.

Son arrivée au sein de la structure d'Enstone aura aussi fait du mal à Nico Hülkenberg : au-delà des résultats sportifs, sur lesquels l'Australien était assez naturellement attendu un niveau au-dessus de l'Allemand, c'est bien dans l'attitude, le positivisme et la manière de rassembler autour de lui que Ricciardo a fait la différence, faisant ainsi sentir à Renault qu'une émulation interne encore plus forte pouvait être créée avec un second pilote mettant plus de cœur dans le projet et transmettant une nouvelle énergie.

Cette personne sera Esteban Ocon, un pilote qui sait apprécier sa chance de revenir sur la grille F1, lorsque Hülkenberg, lui, peinait à transmettre autre chose que le sentiment que sa carrière somme toute respectable était derrière lui. Mieux, celui qui dispose d'un contrat pluriannuel avec l'équipe franco-anglaise devrait aussi transmettre, si tant est que cela fût nécessaire, une motivation supplémentaire à Ricciardo pour se dépasser en 2020, afin de préserver intacte sa cote pour le dynamique marché des transferts qui se prépare avant le changement de réglementation 2021.

