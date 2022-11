Bottas : Mexico aurait pu être "une autre histoire" avec les tendres

Charger le lecteur audio

Si un pilote a brillé lors des qualifications du Grand Prix de Mexico, c'est bien Valtteri Bottas, qui a décroché la sixième place de la Q3 devant la Ferrari de Charles Leclerc et à seulement cinq centièmes de celle de Carlos Sainz. Après n'avoir marqué qu'un point lors des dix Grands Prix précédents, l'écurie Alfa Romeo pouvait-elle renouer avec le succès ?

Ça n'a pas été le cas, Bottas concluant la course au dixième rang sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Le Finlandais a perdu deux places au départ, au profit de Leclerc et de Fernando Alonso, mais ce dernier a été contraint à l'abandon. À l'approche de la mi-course et des arrêts au stand, il restait bien placé avec quatre secondes d'avance sur Esteban Ocon, huit sur Lando Norris et douze sur Daniel Ricciardo, au terme de leur premier relais en mediums.

Or, dans la seconde partie de l'épreuve, ces trois pilotes ont pris l'avantage sur l'Alfa Romeo en pneus durs, alors que seul Ricciardo avait opté pour les tendres. C'est tout juste si Bottas a résisté à Pierre Gasly et à Alexander Albon pour sauver le point de la dixième place, ces deux concurrents ayant également chaussé les gommes à bandes rouges, et il regrette de ne pas avoir fait de même.

Lorsqu'il lui est demandé combien sa course a été difficile, Bottas répond : "Difficile, surtout le second relais avec les pneus durs. Je n'arrivais pas à faire fonctionner les pneus, surtout sur le train avant. Ils étaient en dessous de la fenêtre de fonctionnement en permanence. Je pense que si je pouvais refaire la course, je choisirais sans aucun doute les pneus tendres. Il y a des voitures qui étaient hyper rapides en pneus tendres."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Bottas avait testé les pneus durs en EL1, et ils paraissaient "plus ou moins corrects", mais l'évaluation n'était manifestement pas assez exhaustive. "Avec des pneus différents, ça aurait pu être une autre histoire", poursuit le nordique. "Ça fait au moins un point. Je crois que ça faisait dix courses que je n'avais pas marqué de points. C'est déjà ça ; au moins, nous en avons marqué plus qu'Aston."

Alfa Romeo et Aston Martin sont en effet à la lutte pour la sixième place du championnat des constructeurs, et après avoir vu les bolides verts rattraper 24 points en trois courses, cette petite unité en plus donne du baume au cœur à Hinwil, avec un écart qui est désormais de quatre longueurs.

Quant à savoir si le rythme d'Alfa Romeo à Mexico est dû aux évolutions récentes ou aux spécificités de la piste, Bottas conclut : "On verra lors des prochaines courses. Nous étions en Q3 à Austin et aurions dû marquer des points, alors j'espère que ce sera comme ça pour les deux dernières courses. Je ne vois pas de raison que nous ne soyons pas au niveau."

Propos recueillis par Stuart Codling

