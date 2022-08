Brown : Szafnauer manque de "crédibilité pour porter des accusations"

Charger le lecteur audio

Dans un paddock où les petites phrases fusent rapidement, les critiques formulées par Otmar Szafnauer à l'encontre d'Oscar Piastri en déplorant son manque "d'intégrité" n'ont pas tardé à faire réagir. Invité à s'exprimer en marge du Grand Prix de Belgique sur les propos du directeur d'Alpine, alors que le contrat et l'avenir du pilote australien sont au cœur d'un imbroglio puisqu'il entend rejoindre McLaren, Zak Brown n'a pas manqué l'occasion. Il aurait pu botter en touche mais le PDG de l'écurie de Woking a choisi une option beaucoup plus offensive.

"Je ne connais pas tous les détails de cette relation [entre Alpine et PIastri], donc je pense qu'il serait injuste que je prenne position dans un sens ou dans l'autre, car je ne sais tout simplement pas", a-t-il tout d'abord admis au micro de Sky Sports. "Mais à en juger par les derniers temps, par la manière dont Fernando est parti et a pris Otmar par surprise, et par le fait qu'il n'y a pas si longtemps il a reçu une amende de 400 000 $ et 15 points [de pénalité], je ne suis pas sûr qu'il dispose du plus haut niveau de crédibilité pour porter des accusations sur l'éthique."

Zak Brown a ainsi fait référence aux explications données par Fernando Alonso sur son départ chez Aston Martin, le double Champion du monde ayant reconnu qu'il avait prévenu tout le monde chez Alpine, à l'exception d'Otmar Szafnauer. Puis il fait également allusion au passif de ce dernier lorsqu'il dirigeait Racing Point et que l'écurie a été sanctionnée en 2020 dans l'affaire dite de la "Mercedes rose".

Pour l'heure, l'affaire Piastri n'a pas encore d'issue et le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA (CRB) doit se pencher sur la question la semaine prochaine. Néanmoins, Zak Brown assume cette situation polémique, assurant n'être guidé que par la volonté de rendre l'écurie anglaise chaque jour plus performante. Les risques pris pour attirer un pilote à Woking ne sont pas limités à la Formule 1 puisque McLaren est dans un cas plus ou moins similaire en IndyCar pour le recrutement d'Álex Palou en vue de 2023.

"L'image de McLaren est très importante pour nous", rappelle Zak Brown. "Je pense que l'on essaie simplement de mettre en place les meilleurs line-up dans chaque championnat où l'on court. On se concentre sur la performance totale. Je me rends compte que ça ne se fait pas sans faire de bruit. Mais j'espère que l'on mettra nos programmes en place, nos pilotes en place, et que l'on pourra recommencer à parler de course automobile."