Pourquoi Aston Martin plutôt qu'Alpine ? Les vérités de Fernando Alonso

Évoquant un désir incertain d'Alpine et la sensation d'être fortement désiré par Aston Martin lorsque les négociations ont débuté, Fernando Alonso a longuement répondu aux questions dans le paddock de Spa-Francorchamps pour justifier un transfert en 2023 vers ce qui deviendra alors sa cinquième écurie en Formule 1. Le double Champion du monde s'est exprimé avec l'aplomb qu'on lui connaît et n'a écarté aucun sujet. Une explication de texte que nous avons choisi de vous livrer in extenso.

Fernando Alonso, pourquoi avoir choisi Aston Martin ?

J'avais cette possibilité, j'ai reçu un coup de fil d'Aston après que Sebastian [Vettel] a annoncé qu'il arrêtait à la fin de l'année. À ce moment-là on a discuté et on a trouvé un accord. Je pense que le projet est très attractif. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années, beaucoup de nouvelles personnes ont rejoint l'équipe, des ingénieurs et des designers très talentueux. J'ai senti que c'était un chouette projet pour l'avenir. Ils étaient extrêmement heureux que l'on unisse nos forces pour grandir ensemble. On a senti que c'était la bonne chose à faire.

Cela veut dire passer d'une écurie qui est quatrième à une écurie qui est neuvième. Qu'attendez-vous d'Aston Martin l'année prochaine ?

On verra. C'est sûr que chaque décision que l'on prend en Formule 1 comporte des risques. Personne n'a de boule de cristal pour lire l'avenir. En même temps, en Formule 1 comme dans n'importe quel sport, soit on gagne, soit on ne gagne pas. Peu importe d'être quatrième, neuvième ou 13e. Soit on est premier, soit on ne gagne pas. Je crois que toutes les écuries et pilotes de Formule 1 sont ici pour viser la première place, et j'ai senti que parmi les possibilités qui étaient sur la table pour l'an prochain, c'était la bonne. Le projet a des ingrédients pour l'avenir qui, en Formule 1, sont normalement synonymes de succès ; quand on investit et qu'on a les meilleurs. On verra si l'on peut raccourcir ce délai autant que possible et rendre Aston Martin très rapide l'année prochaine.

Avec qui avez-vous discuté et quand avez-vous signé votre contrat ?

Vous demandez trop de détails ! C'est à nous de tout divulguer. Mais je n'ai aucun problème à dire que tout a commencé quand Sebastian a annoncé sa retraite. Je crois qu'Aston attendait cette décision. Ça leur allait de continuer une année de plus avec Sebastian, mais il a finalement décidé d'arrêter. Ils ont probablement commencé à appeler des pilotes intéressés. J'étais l'un d'entre eux, et encore disponible. Ce week-end-là, on a commencé à discuter brièvement des conditions attendues, de ce qu'ils attendaient de moi également. On s'est assez vite rejoints quant à nos attentes et le lundi matin on a signé, en décidant de l'annoncer assez vite avant toute fuite. C'est plus ou moins la chronologie des choses.

Fernando Alonso a cristallisé l'attention jeudi à Spa.

Auriez-vous été heureux de rester chez Alpine ?

Oui, c'était mon intention, et je ne le cachais pas non plus. Lors de chaque conférence de presse que j'ai faite cette année, j'ai été plutôt clair sur le fait que j'étais heureux des progrès que l'on faisait au niveau de l'équipe. Ça a été une aventure incroyable pour moi de revenir en F1 avec Alpine, que je considère comme mon équipe, ma famille. On a gagné tant de choses ensemble, et ça fera partie de notre histoire, pas seulement de l'histoire du groupe Renault mais aussi de l'histoire de Fernando ; on a accompli ça ensemble. J'étais heureux. Mais pour certaines raisons, on n'avançait pas depuis quelques mois déjà, et ça semblait logique pour moi de partir car Aston me voulait vraiment et avait confiance en mes capacités sur la piste comme en dehors pour développer le projet. Après toutes les négociations et tous les mois passés, j'avais le sentiment que rendre ce baquet disponible pour un pilote jeune et talentueux comme Oscar était la bonne chose à faire, une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.

Ce sont des décisions très claires et faciles à prendre de mon côté. Fernando Alonso

Si Alpine vous avait proposé un contrat plus long, l'auriez-vous signé avant que l'opportunité Aston Martin ne se présente ?

On ne sait jamais. On ne parlait pas spécifiquement d'avenir avec eux. Ça tournait autour de choses différentes. On n'était peut-être pas d'accord sur les principes. Il n'y a pas qu'une durée de contrat dont il faut convenir, c'est aussi une question de confiance ressentie, de se sentir désiré quelque part. C'était juste temporaire, ou juste une question de temps qui leur convenait. Il y a toujours eu un sentiment étrange. J'ai eu l'impression que la bonne décision était d'aller chez Aston, car ils semblaient vraiment me vouloir et apprécier mes performances au cours des deux dernières saisons.

Otmar a semblé surpris par l'annonce. À quel moment avez-vous informé l'équipe de votre départ ?

Cette question me fait plaisir. C'est vrai, Otmar ne savait probablement rien. Mais avant l'annonce j'ai informé Laurent Rossi, le président Luca de Meo, mes mécaniciens et mes ingénieurs. Donc toutes les personnes qui étaient impliquées dans les négociations ont été informées avant l'annonce d'Aston Martin. Otmar n'était pas impliqué dans les négociations, et oui, Laurent ou Luca ne l'ont probablement pas appelé avant l'annonce et ça l'a surpris.

Alpine a annoncé la promotion d'Oscar Piastri, mais il a dit qu'il ne voulait pas courir pour l'écurie. Que pensez-vous de cette situation ?

C'est difficile de commenter. Tout le monde ici a probablement été surpris. Je pense que ce n'est pas à moi de commenter ça mais plus à l'équipe, car je ne connais pas exactement la situation. Mais je pense que tout le monde a été surpris.

Il y a des théories du complot avec l'implication de Flavio Briatore et de Mark Webber. Pouvez-vous clarifier ? Flavio était-il impliqué ? Webber était-il impliqué et au courant de quelque chose ?

Non, pas du tout, et j'ai lu ça durant les premiers jours. Franchement, c'était assez triste et ennuyeux de lire cette théorie car j'ai pris cette décision, j'ai expliqué pourquoi, car pendant des mois j'ai discuté avec l'équipe pour prolonger mon contrat, et rien n'est officiellement arrivé, rien ne s'est passé. Aston m'a appelé après l'annonce de Sebastian. Si Sebastian avait continué, ça ne serait probablement pas arrivé. Ce sont donc des décisions très claires et faciles à prendre de mon côté, et ce qui s'est passé après, ce qui se passe avec Oscar, ce n'est pas du tout mon affaire. Je serai complètement à l'écart. Oscar est un talent incroyable pour n'importe quelle équipe, et pour Alpine. J'ai travaillé avec lui pendant deux ans et je lui souhaite le meilleur, ainsi qu'à Alpine. Ça va être mon équipe cette année, mais ce sera aussi mon équipe de cœur, comme je l'ai dit auparavant, car on a accompli des choses qui étaient impensables. Je suis aussi revenu en F1 grâce à Alpine. Je ne leur souhaite que le meilleur. Les commentaires que j'ai lus m'ont attristé. Flavio n'a pris part à aucune négociation. Je fais toujours les choses moi-même. Flavio est venu sur certains Grands Prix mais comme vous le savez peut-être, il a d'autres accords avec Stefano [Domenicali] et la Formule 1, pour le Paddock Club et d'autres choses, mais ça ne me concerne pas.