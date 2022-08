L'avenir de Tsunoda dépend de "choses en coulisse"

Charger le lecteur audio

Les écuries détenues par Red Bull sont souvent celles qui apportent le moins de surprises sur le marché des transferts, étant donné qu'elles n'engagent (presque) que des pilotes liés à la marque au taureau, mais il demeure néanmoins une certaine incertitude pour 2023. Si l'on sait déjà que Sergio Pérez continuera d'épauler Max Verstappen chez Red Bull Racing et que Pierre Gasly va rester le leader d'AlphaTauri, la position de Yuki Tsunoda à ses côtés n'est pas assurée.

Tsunoda a pourtant réalisé des progrès majeurs par rapport à sa première campagne dans l'élite, puisqu'il s'est nettement rapproché des performances de son coéquipier : il a battu Gasly en qualifications cinq fois et a marqué 11 points contre 16 pour le tricolore, même si les arrivées dans le top 10 se raréfient pour la petite Scuderia.

Ces résultats ont mené Helmut Marko (conseiller sportif de Red Bull) à chanter les louanges de son protégé, mais sont-ils suffisants pour autant ? Les propos du jeune Japonais laissent entendre que ce n'est pas qu'une question de performance.

"Eux comme moi voulons rester ensemble l'an prochain, mais cela dépend de choses qui se passent en coulisse", déclare Tsunoda. "Je ne sais toujours pas comment ça se passe. Mais de mon côté, j'aimerais rester chez AlphaTauri. Personnellement, je ne vois pas vraiment de raison de ne pas pouvoir rester ici."

Initialement, l'arrivée de Tsunoda dans le Red Bull Junior Team était due certes à son potentiel, avec un titre en F4 Japon, mais aussi au soutien de Honda. Se pourrait-il que le départ officiel du motoriste nippon, entériné fin 2021, complique son avenir ? "Je ne peux rien dire à ce sujet", répond le jeune loup. "Je sais ce qui va plus ou moins déclencher le contrat pour l'an prochain. Personnellement, ce que je peux faire maintenant, c'est me concentrer sur moi-même et obtenir les résultats. C'est ce que je peux faire."

Tsunoda a en tout cas l'impression que Marko "veut [le] garder" en 2023 et espère être fixé rapidement. "Bien sûr, j'aimerais avoir une réponse dès que possible. À vrai dire, je ne vis pas tout à fait confortablement en ce moment, car j'ai un peu de pression, quelque chose comme ça. Donc oui, si j'ai cette information dès que possible, j'aurai davantage de confiance et je pourrai me focaliser pleinement sur moi-même", conclut-il.

Au sein du Red Bull Junior Team, le pilote le plus à même de remplacer Tsunoda serait probablement Liam Lawson, actuel huitième de Formule 2, qui va rouler en Essais Libres 1 ce week-end avec AlphaTauri et est déjà éligible à la Super Licence, notamment grâce à ses bons résultats dans le championnat néo-zélandais de Toyota Racing Series.

Propos recueillis par Luke Smith