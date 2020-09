Button : Verstappen "écrase" ses coéquipiers comme Senna

Les statistiques récentes de Max Verstappen donnent le vertige. En 28 Grands Prix depuis le début de la saison 2019, Verstappen n'a été battu à la régulière par son coéquipier qu'une fois en qualifications – c'était Pierre Gasly au Grand Prix du Canada 2019, Alexander Albon n'étant jamais parvenu à prendre le dessus – alors qu'il avait déjà largement dominé Daniel Ricciardo auparavant dans cet exercice.

Le dimanche aussi, Verstappen est bien plus efficace, comme en témoigne le nombre de points marqués : 192-116 face à Albon, 181-63 contre Gasly et 181-74 vis-à-vis d'un Ricciardo malchanceux sur les 13 dernières courses de la saison 2018… soit 554 à 253 sur les 40 épreuves les plus récentes.

Champion du monde 2009, Jenson Button est particulièrement impressionné par ces performances et compare même le Néerlandais à deux des plus grands pilotes de l'Histoire, Ayrton Senna et Michael Schumacher, qui ont tous deux dominé leurs équipiers sans partage – ou presque, Alain Prost et Nico Rosberg respectivement leur ayant donné du fil à retordre.

Lire aussi : Verstappen refuse d'être comparé à Schumacher ou à un autre

"Si on le compare à ses coéquipiers ces deux dernières années, il les a juste écrasés", déclare Button au sujet de Verstappen dans le podcast Fast Lane. "Je n'ai pas vu ça en sport auto depuis très longtemps, probablement depuis l'époque d'Ayrton Senna et de Michael Schumacher. Je ne pense pas qu'il y ait eu un pilote qui a écrasé son coéquipier ainsi depuis très longtemps." Dans les faits, au moins en qualifications, une telle domination a récemment été accomplie par Fernando Alonso face à Nelson Piquet Jr (18-0 en 2008) et à Stoffel Vandoorne (21-0 en 2018).

"[Verstappen] fait un travail exceptionnel. J'adorerais le voir face à Lewis [Hamilton] dans une bataille pour le titre. Ces deux-là, au sommet de leur art, voilà ce que nous voulons tous voir. Cela se produira-t-il un jour ? Je ne sais pas."

Pierre Gasly comme Alexander Albon ont régulièrement accusé une demi-seconde au tour de retard sur Verstappen au volant de l'autre Red Bull, que ce soit en qualifications ou en course, et d'après Button, c'est un désavantage pour le prodige des Pays-Bas : la synergie ne serait pas parfaite entre les deux côtés du garage, et il ne serait pas poussé dans ses retranchements.

"C'est dur pour [Max], car il n'a pas de coéquipier compétitif actuellement", explique le Britannique. "Il est tout seul. Il n'est probablement pas en mesure de progresser autant, car son coéquipier n'a pas le même rythme que lui. Quand on a un coéquipier à une demi-seconde, comme c'est le cas [d'Albon] d'habitude, on a tendance à ne pas prêter attention à ses changements et son travail au niveau des réglages. On est une équipe à une voiture, en gros. C'est plus dur."

"[Max] regarde les Mercedes, et je pense que ça le frustre. À Silverstone, c'était super – quel très bon résultat – mais à Barcelone on entendait la frustration dans sa voix à la radio. Il ne peut simplement pas les menacer, parce qu'il n'a pas la voiture pour ce faire. C'est dur pour lui, mais il doit juste faire le meilleur travail possible avec la voiture dont il dispose."

Voir aussi :