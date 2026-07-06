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Carlos Sainz sanctionné d'une pénalité inédite à Silverstone

Coupable d'avoir doublé à tort la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, Carlos Sainz a reçu une pénalité inhabituelle.

Basile Davoine
Mis à jour:
Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Jackie Stewart

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
47

Carlos Sainz a écopé d'une pénalité rarissime à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour avoir récupéré un tour derrière la voiture de sécurité alors qu'il n'aurait pas dû.

L'accident de Max Verstappen, survenu au virage de Stowe au 46e tour, a entraîné l'intervention de la voiture de sécurité pour les six derniers tours de la course à Silverstone. Charles Leclerc s'est imposé sans que la course ne soit relancée.

Son ancien coéquipier chez Ferrari, aujourd'hui chez Williams, a vécu un drôle de moment en cette fin d'épreuve. Alors qu'il avait franchi la ligne d'arrivée en 12e position, Carlos Sainz a été rétrogradé à la 17e place avec un tour de retard, après avoir été sanctionné plusieurs heures après la course.

Cette pénalité fait suite à une situation dans laquelle, conformément au règlement, les voitures attardées ont été autorisées à dépasser la voiture de sécurité pour rejoindre le peloton. Carlos Sainz fait partie de ceux qui l'ont fait. Or l'écurie Williams n'a pas réalisé que l'Espagnol ne figurait pas dans le message de la direction de course désignant les concurrents concernés, et qu'il aurait dû rester à sa place.

Lire aussi :

"Les commissaires ont entendu le représentant de l'équipe et ont examiné les données du système de positionnement/contrôle de course, les images vidéo, les données de chronométrage et les images embarquées", indique un rapport de la FIA.

"Bien que la voiture n°55 ait été en retard d'un tour à la ligne de Safety Car n°1 lors de son entrée dans la voie des stands, en raison de la configuration spécifique de la piste et de la voie des stands à Silverstone, elle avait temporairement rattrapé son tour de retard au moment où elle a franchi la ligne en fin de tour, lors duquel elle a franchi la ligne de Safety Car n°2 pour la deuxième fois après le déploiement du Safety Car."

"Par conséquent, la voiture n°55 n'était pas une voiture attardée au sens de l'article B5.13.4 c) et n'était donc pas autorisée à dépasser le Safety Car lorsque le message "les voitures attardées peuvent maintenant dépasser" a été affiché."

"Cependant, la voiture n°55 a récupéré son tour de retard une fois le message affiché par la direction de course. Les commissaires ont noté qu'après avoir effectué son arrêt aux stands, la voiture n°55 était à nouveau en retard d'un tour lorsqu'elle a rejoint la piste."

"Compte tenu de la configuration exceptionnelle de la piste lors de cet événement, les commissaires comprennent comment l'enchaînement des événements a pu contribuer à la confusion de l'équipe."

"Le représentant de l'équipe a reconnu que l'équipe avait néanmoins commis deux erreurs : premièrement, en ne reconnaissant pas que la voiture n°55 n'était pas une voiture attardée au point de référence pertinent au titre de l'article B5.13.4 c)."

"Deuxièmement, en ne notant pas que la voiture n°55 ne figurait pas dans le message de la direction de course identifiant les voitures autorisées à dépasser le Safety Car. Le représentant de l'équipe a reconnu qu'ils avaient involontairement récupéré un tour alors qu'ils n'y avaient pas droit."

Carlos Sainz était le seul pilote Williams à avoir franchi la ligne d'arrivée, son coéquipier Alexander Albon ayant abandonné au 43e tour en raison de dégâts consécutifs à son accrochage avec Oliver Bearman au premier tour. Il a été sanctionné d'un tour de pénalité par les commissaires.

Le classement mis à jour

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

1:27'11.335

   210.713 2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

1:27'11.762

 0.427 210.696 2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

1:27'12.107

 0.345 210.682 2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1:27'12.484

 0.377 210.667 3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull 6 52

+1.598

1:27'12.933

 0.449 210.649 3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 52

+2.023

1:27'13.358

 0.425 210.632 2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 52

+2.214

1:27'13.549

 0.191 210.624 2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

1:27'13.748

 0.199 210.616 2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

1:27'14.564

 0.816 210.583 2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

1:27'14.780

 0.216 210.574 2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

1:27'15.349

 0.569 210.551 3     McLaren Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas 87 52

+5.245

1:27'16.580

 1.231 210.502 2     Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas 31 52

+5.512

1:27'16.847

 0.267 210.491 2     Haas Ferrari
14 Mexico S. Pérez Cadillac 11 52

+7.403

1:27'18.738

 1.891 210.415 2     Cadillac Ferrari
15 Italy K. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

1:27'19.340

 0.602 210.391 3     Mercedes Mercedes
16 Finland V. Bottas Cadillac 77 52

+8.162

1:27'19.497

 0.157 210.385 2     Cadillac Ferrari
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 51

+1 Tour

1:27'15.726

 1 Tour 206.486 2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 51

+1 Tour

1:27'16.315

 0.589 206.462 2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 51

+1 Tour

1:27'18.085

 1.770 206.393 2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 46

+6 Tours

1:13'16.703

 5 Tours 221.772 2   Abandon Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

+9 Tours

1:13'07.820

 3 Tours 207.721 6   Abandon Williams Mercedes
dnf Germany N. Hülkenberg Audi 27 36

+16 Tours

58'39.432

 7 Tours 216.793 2   Abandon Audi Audi
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