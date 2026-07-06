Carlos Sainz sanctionné d'une pénalité inédite à Silverstone

Carlos Sainz a écopé d'une pénalité rarissime à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour avoir récupéré un tour derrière la voiture de sécurité alors qu'il n'aurait pas dû.

L'accident de Max Verstappen, survenu au virage de Stowe au 46e tour, a entraîné l'intervention de la voiture de sécurité pour les six derniers tours de la course à Silverstone. Charles Leclerc s'est imposé sans que la course ne soit relancée.

Son ancien coéquipier chez Ferrari, aujourd'hui chez Williams, a vécu un drôle de moment en cette fin d'épreuve. Alors qu'il avait franchi la ligne d'arrivée en 12e position, Carlos Sainz a été rétrogradé à la 17e place avec un tour de retard, après avoir été sanctionné plusieurs heures après la course.

Cette pénalité fait suite à une situation dans laquelle, conformément au règlement, les voitures attardées ont été autorisées à dépasser la voiture de sécurité pour rejoindre le peloton. Carlos Sainz fait partie de ceux qui l'ont fait. Or l'écurie Williams n'a pas réalisé que l'Espagnol ne figurait pas dans le message de la direction de course désignant les concurrents concernés, et qu'il aurait dû rester à sa place.

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"Les commissaires ont entendu le représentant de l'équipe et ont examiné les données du système de positionnement/contrôle de course, les images vidéo, les données de chronométrage et les images embarquées", indique un rapport de la FIA.

"Bien que la voiture n°55 ait été en retard d'un tour à la ligne de Safety Car n°1 lors de son entrée dans la voie des stands, en raison de la configuration spécifique de la piste et de la voie des stands à Silverstone, elle avait temporairement rattrapé son tour de retard au moment où elle a franchi la ligne en fin de tour, lors duquel elle a franchi la ligne de Safety Car n°2 pour la deuxième fois après le déploiement du Safety Car."

"Par conséquent, la voiture n°55 n'était pas une voiture attardée au sens de l'article B5.13.4 c) et n'était donc pas autorisée à dépasser le Safety Car lorsque le message "les voitures attardées peuvent maintenant dépasser" a été affiché."

"Cependant, la voiture n°55 a récupéré son tour de retard une fois le message affiché par la direction de course. Les commissaires ont noté qu'après avoir effectué son arrêt aux stands, la voiture n°55 était à nouveau en retard d'un tour lorsqu'elle a rejoint la piste."

"Compte tenu de la configuration exceptionnelle de la piste lors de cet événement, les commissaires comprennent comment l'enchaînement des événements a pu contribuer à la confusion de l'équipe."

"Le représentant de l'équipe a reconnu que l'équipe avait néanmoins commis deux erreurs : premièrement, en ne reconnaissant pas que la voiture n°55 n'était pas une voiture attardée au point de référence pertinent au titre de l'article B5.13.4 c)."

"Deuxièmement, en ne notant pas que la voiture n°55 ne figurait pas dans le message de la direction de course identifiant les voitures autorisées à dépasser le Safety Car. Le représentant de l'équipe a reconnu qu'ils avaient involontairement récupéré un tour alors qu'ils n'y avaient pas droit."

Carlos Sainz était le seul pilote Williams à avoir franchi la ligne d'arrivée, son coéquipier Alexander Albon ayant abandonné au 43e tour en raison de dégâts consécutifs à son accrochage avec Oliver Bearman au premier tour. Il a été sanctionné d'un tour de pénalité par les commissaires.