Colapinto : "Un moment de grande fierté"

Membre de la Williams Driver Academy depuis 2023, Franco Colapinto a effectué ses grands débuts en F1 ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Italie, quelques jours après avoir été annoncé comme remplaçant de Logan Sargeant dans le second baquet de l'équipe anglaise.

Dix-septième des EL1 et des EL2, le pilote argentin s'est distingué lors des EL3 en signant le neuvième meilleur chrono, à trois dixièmes seulement de son équipier Alexander Albon. Lors des qualifications, Colapinto ne pouvait passer l'écueil de la Q1, après avoir connu une chaleur à la sortie du second Lesmo dans son deuxième tour lancé.

Parti 18e, le Sud-Américain offrait une course solide et, à la faveur de plusieurs dépassements dans le premier tour et d'une stratégie à un seul arrêt coupait la ligne à une bonne 12e place, manquant de peu d'égaler le meilleur résultat de la saison de Sargeant, 11e à Silverstone.

"Une première course très positive", se félicite Franco Colapinto. "Je suis bien sûr satisfait du résultat, mais surtout du rythme. C'était un point d'interrogation, je n'avais jamais fait plus de huit tours d'affilée avant cette course et j'en ai fait 53. Je n'avais jamais essayé les gommes dures non plus. Il y a donc beaucoup de choses nouvelles, mais je suis très heureux, c'est un week-end très positif dans l'ensemble."

"Bien sûr, la petite erreur que j'ai commise [lors des qualifications] est un peu frustrante, mais [en course] j'ai rendu la pareille à l'équipe en adoptant un rythme très soutenu. Je suis heureux, bien sûr, de mes performances. Je dois continuer à travailler. Nous avons maintenant beaucoup d'informations à transmettre à l'usine et au simulateur pour mieux comprendre ce que je dois faire. Je pense donc que c'est une très bonne première course, plus que positive. Je suis très heureux physiquement, je me suis senti bien. La journée a été très chaude, mais je me sens bien, je suis content de la voiture."

Franco Colapinto a convaincu pour ses débuts en F1 avec Williams. Photo de: Williams

Protagoniste du championnat de F2 cette saison – il a remporté la course longue à Imola -, avant sa promotion en F1 avec Williams cette semaine, Colapinto est heureux d'avoir conforté James Vowles dans sa décision de le mettre dans le baquet de la seconde voiture de l'équipe pour Monza.

"James a eu la confiance de me mettre dans la voiture et de m'installer dans le baquet", continue Colapinto. "C'est une décision très difficile à prendre. J'ai hâte d'être à la prochaine course. Je me sens de plus en plus à l'aise dans la voiture. C'est un très bon pas en avant pour essayer de mieux comprendre, d'apprendre encore et encore. Je suis très fier de ce que nous faisons."

De nouveaux points pour Williams

Sven Smeets, le directeur sportif de l'écurie Williams, dresse un bilan plus que positif après le Grand Prix d'Italie, qui a vu également Alex Albon marquer de nouveaux points en terminant neuvième.

"Après notre week-end décevant de la semaine dernière, l'équipe a rebondi avec une performance solide", commente ce dernier. "Alex a été remarquable aujourd'hui, faisant fonctionner la stratégie à un seul arrêt, tenant tête à Alonso, qui avait deux arrêts, et restant proche de Magnussen devant nous, qui avait une pénalité de 10 secondes.

"Franco a fait une très bonne première course, en partant de la 18e place et en se frayant un chemin parmi quelques voitures en début de course. Il a également fait en sorte que la stratégie de l'arrêt unique fonctionne avec un long relais bien géré en pneus durs. Il peut se targuer d'un premier week-end impressionnant et d'une 12e place bien méritée en course."