Hamilton "de plus en plus lent au fil du week-end" à Monza

Annoncé chez Ferrari pour 2025, Lewis Hamilton savait que le Grand Prix d'Italie allait constituer un rendez-vous spécial pour lui. Déjà soutenu par une grande partie des tifosis sur le tracé lombard, le pilote anglais a toutefois connu un week-end frustrant.

Sixième des qualifications, il s'était dit furieux après lui-même à l'issue des qualifications, pointant plusieurs petites erreurs dans son tour le plus rapide lui ayant peut-être coûté une place sur la première ligne en raison des écarts très réduits à l'issue de la séance.

En course, Hamilton n'a jamais été en mesure de se rapprocher du podium, et ne doit son unique gain de place – il a terminé cinquième – qu'aux ennuis de son coéquipier George Russell, qualifié troisième mais victime d'un accrochage et auteur d'un tout-droit au premier freinage après le départ, puis contraint de changer d'aileron avant plus tard dans la course.

S'il a pu facilement disposer des Red Bull après ses deux arrêts au stand, Hamilton n'a jamais été en mesure de se rapprocher des McLaren et des Ferrari, et ce n'est pas un arrêt unique, à l'image de la stratégie adoptée par la Scuderia, qui aurait changé le résultat final selon lui.

"Cela n'aurait pas fait grande différence pour nous", estime-t-il. "En plus de ma performance finale en qualifications, et le rythme en course, nous avons eu davantage de dégradation de manière générale, et il nous a manqué un ou deux dixièmes en course."

Lewis Hamilton a connu un week-end frustrant à Monza. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

De la même façon, Lewis Hamilton n'exprime guère de regret quant à sa position de départ, estimant que le podium était de toute façon hors de portée. "J'aurais juste pu probablement finir devant l'une des Ferrari si j'étais parti plus haut sur la grille. Nous n'avions simplement pas le rythme en course, et nous devons regarder et essayer de comprendre pourquoi. Et ce également parce que nous semblions plus performants vendredi, et que nous sommes quasiment devenus de plus en plus lents au fil du week-end alors que les autres progressaient."

Pour autant, Lewis Hamilton reste confiant quant au fait que l'équipe Mercedes, déjà victorieuse à trois reprises cette saison, est en mesure de jouer à nouveau les premiers rôles dans cette dernière partie de saison.

Il y aura des circuits où nous serons un peu mieux qu'ici, et j'espère que nous aurons d'autres chances de nous battre pour la victoire à un moment donné.

"Oui, il y a certainement davantage de performance à venir lors des prochaines courses", conclut-il. "Nous aurons [des petites évolutions], je ne sais pas si nous aurons des choses plus importantes, mais j'espère que nous aurons davantage de performances. J'espère [que nous serons à nouveau en mesure de gagner] si nous faisons des progrès. Il y aura des circuits où nous serons un peu mieux qu'ici, et j'espère que nous aurons d'autres chances de nous battre pour la victoire à un moment donné."

Après Monza, Lewis Hamilton pointe au sixième rang du championnat, son coéquipier George Russell, septième en Italie, pointant lui au huitième rang.