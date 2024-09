Max Verstappen n'a "rien" contre les avances de Toto Wolff

Alors qu'Andrea Kimi Antonelli a été officialisé comme pilote Mercedes la semaine dernière, Toto Wolff a reconnu quelques jours auparavant, à Zandvoort, les tentatives pour essayer d'attirer Max Verstappen au sein de son écurie afin de pallier le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le dirigeant autrichien a également concédé que ces discussions étaient arrivées dans une impasse, bien qu'il ait estimé que la venue du Néerlandais à Brackley n'était pas totalement impossible quand elles ont commencé.

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet en conférence de presse un peu plus tard, notamment pour savoir s'il souhaitait que Wolff cesse d'évoquer un possible avenir commun entre eux, le triple Champion du monde a affiché son désaccord : "Non, tout le monde peut dire ce qu'il veut."

Je m'entends très bien avec Toto.

"Je m'entends très bien avec Toto. Je pense qu'il est très ouvert sur ce qu'il se passe dans son écurie, n'est-ce pas ? En sus, je pense qu'il y a la question du duo de pilotes et de choses de ce genre. Donc il n'y a rien de mal à ça. Et, dans le même temps, je me focalise juste sur mon travail. De toute façon, il y a beaucoup à faire. Donc oui, on se concentre juste là-dessus."

Des paroles prononcées avant des résultats qui, les deux derniers week-ends, ont confirmé la dégringolade de Red Bull face à la concurrence, avec une course au titre désormais relancée dans les deux championnats.