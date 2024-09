McLaren en passe de donner la priorité à Norris sur Piastri

En terminant troisième du Grand Prix d'Italie, après avoir signé la pole position, Lando Norris a repris encore quelques points à Max Verstappen (Red Bull), sixième seulement. Alors qu'il comptait 70 longueurs de retard sur le Néerlandais en arrivant à Monza, Norris pointe désormais à 62 unités de son rival, alors que huit Grands Prix restent encore à disputer.

Quant au championnat constructeurs, la première place de Red Bull est définitivement en péril puisque McLaren est revenue à huit points seulement après son double podium à Monza, et les lointaines 6e et 8e places de Verstappen et Sergio Pérez. Surtout, la nette supériorité des McLaren en performance pure, ajoutée à la chute de performance des Red Bull lors des dernières courses, laisse entrevoir la possibilité de voir Norris se rapprocher rapidement de Verstappen au classement.

En Italie pourtant, Lando Norris a raté l'occasion de se rapprocher encore davantage du triple Champion du monde. Parti de la pole position, le Britannique s'est fait surprendre par son équipier Oscar Piastri au freinage de la deuxième chicane dans le premier tour, une manœuvre qui lui a en outre fait perdre sa deuxième place au profit de la Ferrari de Charles Leclerc.

L'affrontement dans le premier tour entre les deux McLaren a coûté la deuxième place à Lando Norris. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Devancé par le Monégasque à l'arrivée suite à un choix stratégique audacieux de la part de la Scuderia, les deux pilotes McLaren ont accompagné ce dernier sur le podium, Piastri devançant son équipier. Mais désormais, McLaren semble disposée à aider davantage Norris à combler l'écart qui le sépare de Verstappen, comme le sous-entend Andrea Stella, le directeur de l'équipe.

"Nous devons mieux capitaliser sur les opportunités que Red Bull semble offrir en ce moment, en n'étant visiblement pas en mesure de jouer les podiums comme elle en a l'habitude", a déclaré le dirigeant italien. "Nous nous battons contre Max Verstappen, et je pense donc que si nous voulons soutenir un pilote, nous devons absolument choisir celui qui est le mieux placé. Et Lando a bien réussi avec une pole position à Zandvoort et une pole position ici [à Monza]."

"Nous devons ajuster quelques petits détails de course avec Lando, ce qui pourrait l'aider et nous aider à capitaliser sur une pole position comme celle que nous avons obtenue ici à Monza. Je pense que si nous regardons le premier tour, nous verrons peut-être qu'il y a des choses que nous aurions pu faire légèrement mieux."

Un affrontement scruté de près

Revenant sur le dépassement de Piastri sur Norris dans le premier tour, Andrea Stella veut s'assurer que l'affrontement entre ses deux pilotes n'a pas dépassé les limites fixées par l'équipe.

"Nous devrons examiner la situation avec les pilotes", a-t-il poursuivi. "Regarder les vidéos, comprendre leur point de vue, puis nous évaluerons ensemble si [la manœuvre] était conforme ou non. Nous tirerons les leçons nécessaires, s'il y a lieu, et nous adapterons ensuite [nos règles] de manière à ce qu'elles nous permettent de poursuivre de la meilleure manière possible notre quête du championnat constructeurs et du championnat pilotes."

De son côté, s'il estime que l'attaque de son équipier n'a pas dépassé les limites, Lando Norris indique qu'il a été contraint de se montrer particulièrement prudent pour éviter le contact. "Il suffisait de ne pas s'accrocher, c'est tout", commente le pilote anglais. "Il n'y a eu aucun contact, il a donc fait du bon travail. Oscar a freiné à la limite et m'a laissé de l'espace, c'était juste suffisant."

Si nous pouvons réaliser les deux, nous devons mettre l'équipe en condition, et Lando en condition pour aller jouer les deux titres.

"J'ai fait de mon mieux pour éviter qu'il ne se passe autre chose. On ne sait pas, et on ne peut pas prédire ce qui aurait pu se passer, mais si j'avais freiné deux mètres plus tard, cela aurait facilement pu être un accident. Le plus simple aurait été de freiner plus tard et le forcer à sortir de la piste, comme avec tout le monde, mais j'y suis allé doucement. J'ai vu qu'il y avait un énorme écart derrière, j'ai donc été un peu trop prudent, et j'en ai payé le prix."

Quoi qu'il en soit, Andrea Stella et l'équipe McLaren croient désormais fermement en leurs chances d'aller chercher les deux titres mondiaux, et ce sera bien là l'objectif de cette dernière partie de saison.

"Nous devons maintenant être en mesure de reconnaître que ce n'est pas seulement le championnat constructeurs qui est possible", conclut-il. "Même du point de vue du championnat pilotes, avec les performances que nous avons en ce moment dans la voiture, et certaines difficultés que nous constatons chez Red Bull, c'est définitivement possible. Donc, si nous pouvons réaliser les deux, nous devons mettre l'équipe en condition, et Lando en condition pour aller jouer les deux titres."