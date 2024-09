Colapinto en Q3 : "Le moment dont rêvent tous les pilotes"

Franco Colapinto a fait ses débuts officiels en Formule 1 lors de la manche précédente à Monza afin de remplacer Logan Sargeant, remercié par Williams. Le pilote argentin tient donc le rôle d'intérimaire aux côtés d'Alexander Albon pour les neuf derniers Grands Prix de la saison, puisque l'année prochaine, ce sera Carlos Sainz qui sera le coéquipier du Thaïlandais.

Ses débuts dans la catégorie reine ont de quoi réjouir ses dirigeants. En effet, lors du Grand Prix d'Italie, Colapinto s'était élancé de la 18e place sur la grille avant de passer sous le drapeau à damier à la 12e position, non loin des points. Ce week-end, l'Argentin a déjà l'opportunité de marquer ses premières unités en Formule 1 puisqu'il s'élancera de la neuvième position sur la grille de départ, devant son coéquipier.

Pourtant, le week-end n'avait pas très bien débuté pour l'ancien pilote MP Motorsport en F2. Lors de la première séance d'essais libres, Colapinto s'est retrouvé dans le mur, obligeant ses mécaniciens à reconstruire sa monoplace le plus rapidement possible. Le pilote Williams a réalisé les séances suivantes de manière très sérieuse, montrant un très bon rythme lui permettant de figurer dans le top dix lors des EL3 ainsi que dans chaque partie des qualifications.

Franco Colapinto, Williams Racing, sort de sa voiture après son crash Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Après sa performance remarquable ce samedi après-midi, Franco Colapinto a tenu à remercier les mécaniciens de Williams qui lui ont permis de poursuivre un week-end qui aurait pu être plus difficile.



"C'était difficile, mais vous savez, ça aurait été encore plus difficile si je n'avais pas pu participer aux EL2, et heureusement, les gars dans le garage ont fait un travail formidable", a-t-il déclaré à propos du début de son week-end. "Ils n'ont même pas déjeuné, ils ont travaillé d'arrache-pied pour mettre ma voiture en EL2. Après cela, ils m'ont donné une grande confiance et beaucoup d'énergie pour essayer d'obtenir un bon résultat pour eux, pour les efforts qu'ils ont fournis cette année."

"C'était bien aujourd'hui de leur rendre un peu de ce qu'ils m'ont donné. J'en suis très heureux. Bien sûr, le chemin est encore long, mais c'est toujours un moment important pour vous d'être en Q3. Et j'ai même fait de très bons tours, chaque tour était dans le coup et j'ai hâte d'être à demain. Il y a une courte ligne droite jusqu'au premier virage, mais je suis très excité. C'est un moment incroyable, ma première Q3, et j'en suis très heureux, pour être honnête. C'est le moment dont rêvent tous les pilotes."

Avec Franco Colapinto neuvième sur la grille et Alex Albon dixième, Williams a l'occasion de marquer de gros points pour le Championnat du monde des constructeurs. Actuellement neuvième, l'écurie britannique pourrait se rapprocher d'Alpine au classement, à seulement sept unités.

Mais Colapinto ne veut pas s'emballer. L'Argentin s'attend à un dimanche après-midi difficile, sur un circuit sur lequel il n'avait jamais piloté auparavant. Pour lui, la course de demain sera un tout autre test.

"Nous avons beaucoup de travail à faire. La dégradation en course est très élevée et très importante ici, donc nous devons comprendre comment l'améliorer aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Il y a beaucoup de traction, donc je dois comprendre comment garder les pneus en vie, c'est juste une partie du processus, mais je pense que ça se passe très bien. Nous avons déjà fait de très bons progrès depuis Monza, donc je suis heureux de cela."

"Cette course est toujours compliquée, alors voyons ce qu'il en est demain. Ce sera ma première course ici, la première fois que j'affronte Bakou, donc tout va très vite. Je ne sais pas si les six prochaines courses seront un défi jusqu'à la fin de l'année, mais je suis prêt à relever le défi et je suis très heureux d'être ici et je suis extrêmement reconnaissant."