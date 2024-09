Ocon dépité, Gasly miraculé à Bakou

Le week-end ne pouvait pas se dérouler d'une pire manière pour Esteban Ocon, sujet à toutes sortes de problèmes lors de chaque séances disputées. Cela a commencé lors de la première séance d'essais libres quand le Français a dû regagner les stands avec sa monoplace au ralenti après s'être plaint d'une perte de puissance. Bloqué dans son garage, le pilote Alpine n'a pu reprendre la piste qu'en EL2, dans une séance sans soucis mais conclue par une 19e place.

Cela s'est poursuivi dans la matinée de samedi lors des Essais Libres 3 avec un nouveau problème technique sur l'A524 d'Ocon, qui l'a de nouveau privé d'une séance pleine. Lors des qualifications plus tard dans la journée, le Français est venu heurter le mur en fin de Q1, synonyme de fin de séance.

Au micro de Canal+, Esteban Ocon s'est montré agacé par son début de week-end. Le Français a regretté le manque de roulage tout au long des séances, ce qui l'a obligé à pousser sa monoplace à la limite lors de la séance de qualifications.

"Je n'ai pas vraiment fait de tours pendant tout le week-end, donc forcément, ça peut être difficile de faire un tour convenable en qualifs, c'est sûr. Pas d'entraînement en EL1, pas d'entraînement en EL3, donc forcément on manque de roulage. On n'a pas pu régler la voiture, on n'a pas pu construire un week-end normal comme on aurait pu le faire d'habitude."

"Pousser à la limite seulement maintenant, c'est un peu tard ; il fallait le faire et je l'ai fait. J'ai déjà touché comme ça contre le mur par le passé, et le pneu ne déchapait pas de la jante, mais ce coup-là il a déchapé. C'est un week-end qui ne se passe pas bien pour l'instant, donc il faut qu'on essaie de faire le meilleur demain pour revenir en course. On a vu par le passé que c'était possible ici donc on verra."

Pierre Gasly (Alpine). Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Le pilote Alpine s'élancera donc de la 19e position sur la grille en raison de la pénalité de Zhou Guanyu. Mais de l'autre côté du garage, Pierre Gasly, qui vit également un début de week-end difficile, a réussi à tirer son épingle du jeu et à se qualifier dans la deuxième partie des qualifications. Le futur coéquipier de Jack Doohan partira de la 13e place sur la grille.

Également au micro de Canal+, le pilote français est apparu très satisfait de sa performance, lui qui pensait ne pas faire mieux que la 17e place sur la grille. Dans le peloton au départ du Grand Prix dimanche, Gasly espère pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à lui pour tenter de remonter au classement.

"On s'attendait à faire 17e et 18e, au final on arrive à passer en Q2. Je suis vraiment très content, j'arrive à faire deux bons tours où je mets tout ensemble. C'est dommage en Q2, sur mon meilleur tour, au moment de passer [un rapport] dans la ligne droite, il faut vérifier ce qu'il y a mais on a eu un petit passage de rapport un peu lent et du coup je perds un peu plus d'un dixième sur la dernière ligne droite. Je pense que ça aurait été serré avec Tsunoda, ça n'aurait pas changé la face du monde. Dans tous les cas, vu comment on a commencé très loin, on finit à une seconde de la pole et on a fait du mieux possible."

"Ça reste très compliqué. Je pense que pendant les longs relais hier, ça avait l'air d'être un petit peu mieux qu'en qualifs. Le plus important était de bien se positionner pour être dans le mix demain, on sait qu'ici tout peut se passer. Il faudra prendre un bon départ, être dans le bon wagon et essayer de saisir les opportunités. Mais il y a des voitures très rapides, on voit les Williams qui sont vraiment bien. On va essayer de tout donner demain, tout est possible ici, au moins on est dans une position où on peut se bagarrer."