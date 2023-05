Comment Alpine F1 tente d'inverser la tendance

Après un début de saison qui semble placer Alpine en cinquième force du plateau, les derniers jours de l'écurie ont été agités par les propos forts tenus par Laurent Rossi, son PDG, dans plusieurs médias. Outre les accusations de "dilettantisme" dans l'exécution de certains GP, des menaces très claires ont été distillées à l'encontre des responsables de la structure si jamais la barre n'était pas redressée d'ici la fin d'année.

Toutefois, Rossi l'a aussi indiqué : l'engagement d'Alpine en F1, et donc de Renault, demeure "extrêmement fort". Il est donc logique de constater qu'au-delà des discours, sur le terrain l'équipe continue de se renforcer, avec comme objectif immuable de s'installer dans le top 4, après l'avoir atteint l'an passé, et de monter régulièrement sur le podium à l'horizon 2024.

Et Otmar Szafnauer n'a pas manqué de souligner que l'équipe ne se reposait pas sur ses lauriers, en mettant en avant plusieurs initiatives : certaines d'entres elles font encore l'objet d'un travail d'étude alors que d'autres ont été pleinement lancées.

Remplacer un simulateur vieux de 20 ans

Dans un premier temps, il y a l'arrivée prévue pour 2025 d'un tout nouveau simulateur dernier cri, qui s'accompagne du recrutement déjà effectué d'un nouveau responsable dans ce domaine de plus en plus crucial.

En effet, à l'heure où les essais privés mais également libres se réduisent de plus en plus, et notamment avec la multiplication des sprints, il devient impératif d'avoir un pied solidement ancré dans le monde virtuel. Or, le simulateur actuel dont dispose Alpine, acheté il y a une dizaine d'années auprès de McLaren, a près de 20 ans.

S'exprimant sur les avantages de cette future infrastructure, Szafnauer a expliqué, à Miami : "Si vous disposez d'outils de simulation parfaits ou presque, vous commencez le week-end en étant assez proche de votre niveau optimal pour telle ou telle course."

"Nous avons engagé des personnes pour nous aider à réaliser des simulations plus précises et, si on peut faire tout ce travail avant d'arriver au circuit, cela nous permet d'être au plus près de la situation qui sera la nôtre."

Rechercher des profils de haut niveau côté aéro



Dans un autre aspect largement lié, aujourd'hui, au monde virtuel, Alpine poursuit sa campagne de recrutement dans le département aéro. L'écurie demeure encore assez loin, en nombre, des staffs techniques d'autres structures et va donc embaucher pour essayer d'améliorer sa capacité technique.

Bien entendu, difficile de ne pas oser la comparaison entre Alpine, quatrième du classement constructeurs l'an passé, et Aston Martin, septième. Dans le cas de l'écurie britannique, beaucoup lient le bond dans les performances aux arrivées dans ses rangs de deux figures issues de grandes équipes, à savoir Dan Fallows de Red Bull et Éric Blandin de Mercedes.

Pour Szarfnauer, il est clair que la recherche de profils de haut niveau venus d'équipes mieux placée est une priorité au moment de réfléchir à la meilleure façon de renforcer sa structure technique : "On veut raccourcir le processus. Red Bull a une équipe aérodynamique de 50 personnes, il n'y en a pas qu'une seule. Mais le type qui se trouve au sommet de ces 50 personnes, il a accès à toutes les idées. Ainsi, lorsque vous le déplacez, son cerveau est rempli de toutes ces connaissances."

"Mais une fois que vous l'avez, il vous faut quand même cette équipe de 50 personnes en dessous de lui pour poursuivre le développement, parce que vous ne pouvez le raccourcir que d'un seul poste à la fois. Ce que j'ai dit à propos de Red Bull, c'est qu'il y a probablement 50 personnes. Nous en sommes à 38, et nous voulons passer à 45. Nous avons donc des postes pour sept ou huit aérodynamiciens chevronnés. Nous avons ces postes."

Un nouvel investisseur ?



Renault demeure impliqué dans le financement de l'équipe, mais ces dernières semaines des rumeurs ont évoqué la possibilité que de nouveaux investisseurs entrent dans la danse. Les bruits de couloir viennent notamment des États-Unis, où le détaillant automobile AutoNation est vu comme une potentielle future partie prenante dans le capital de l'écurie, après l'annonce d'un accord de sponsoring avec l'équipe en marge du GP de Miami.

Ce deal pourrait en effet être vu comme le point d'entrée pour une prise de participation plus substantielle dans l'écurie. Beaucoup n'ont en tout cas pas vu dans la présence en Floride de Laurent Rossi et du PDG de Renault, Luca de Meo, une simple coïncidence.

Il faut toutefois signaler que, pour GPblog, le vice-président exécutif d'AutoNation, Marc Cannon, a démenti "pour le moment" toute velléité d'investissement au-delà de l'accord annoncé : "Nous ne rachèterons pas l'équipe et pour le moment, il s'agit d'un partenariat portant sur certaines des courses américaines de F1, incluant des opportunités d'expériences uniques pour les clients."

Szafnauer n'a de son côté pas confirmé la conclusion d'un tel accord, mais a clairement laissé entendre que la situation était amenée à évoluer sur ce front : "Je ne suis pas directement impliqué dans le dossier de la prise de participation, mais je pense que lorsque cela se produira, ou si cela se produit, cela sera annoncé."

"Ce qui est bien, c'est que les gens sont intéressés. Et je suis certain que si nous parvenons à recueillir ce type de revenus, nous pourrons injecter des fonds dans l'infrastructure."

