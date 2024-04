Comment le drapeau rouge a favorisé la domination Verstappen

Malgré sa pole position, Max Verstappen abordait la course du Grand Prix du Japon dans une certaine incertitude puisqu'il n'était pas parvenu à trouver les réglages parfaits pour faire face à la forte dégradation qui est la marque de l'épreuve disputée sur l'exigeant circuit de Suzuka.

Après une simulation de long relais difficile en Essais Libres 3 samedi matin, des modifications ont été effectuées mais le Néerlandais et son équipe demeuraient soucieux. Une inquiétude renforcée le dimanche par des températures bien plus chaudes, mettant encore plus l'accent sur la gestion des pneus.

C'est alors que le premier départ a offert une opportunité à Red Bull puisque le drapeau rouge causé par l'accident de Daniel Ricciardo et Alexander Albon a permis à l'écurie d'effectuer des modifications sur la monoplace du triple Champion du monde. Elles ont consisté en un léger retour en arrière après les changements qui étaient survenus en réaction au long relais des EL3, avant que le premier arrêt au stand ne permette à Verstappen et à son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, d'affiner encore le set-up.

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a expliqué à propos du travail effectué avant le second départ : "Le drapeau rouge les a aidés à réajuster l'aileron avant, après avoir probablement surcompensé [par rapport aux EL3]. C'était donc intéressant. Ensuite, la voiture s'est améliorée tout au long de la course. Peut-être que la température a aidé un peu, et les changements de réglages ont aussi été bénéfiques. L'équipe d'ingénieurs a fait un excellent travail en transformant les imperfections du vendredi en avantage pour le dimanche."

Max Verstappen a remporté sa troisième course de la saison, devant Sergio Pérez. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Le conseiller Red Bull Helmut Marko a expliqué qu'en dépit du doublé aisé réalisé ce dimanche, le week-end japonais de l'écurie n'avait pas été simple, notamment en raison de l'arrivée d'un nouveau package d'évolutions qu'il a fallu comprendre auquel s'est ajouté un roulage limité par des séances perturbées.

"Il faut comprendre que nous avions un package d'évolutions assez important ici", a expliqué l'Autrichien. "Nous avons perdu une séance [les EL2] à cause de la pluie, puis les conditions climatiques ont changé.[Dimanche], il faisait 14°C de plus au niveau de la température de la piste. Tout cela n'a pas facilité les choses, mais nous avons fait les bons changements sur l'aileron avant. De toute façon, la course est différente pour Max. En course, il lui suffit qu'il y ait quatre roues sur la voiture pour gagner."

Interrogé sur les changements effectués pendant le drapeau rouge, Marko a répondu : "Tout d'abord, Max et son ingénieur de course sont très expérimentés, de même que l'ingénieur en charge des données. Ils savent ce qu'il faut faire et ce que Max apprécie. C'était plus ou moins la bonne décision. Il nous a [ensuite] suffi de faire un petit ajustement après le premier relais, donc pendant le premier arrêt."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble