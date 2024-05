Comment Zhou a sauvé le podium de Sainz à Monaco

Carlos Sainz a terminé le Grand Prix de Monaco au troisième rang, signant ainsi le 22e podium de sa carrière et le troisième en Principauté. Mais pour y parvenir, au-delà des 77 tours de course qu'il a fallu enchaîner sans erreur, il a fallu au pilote Ferrari une réussite certaine.

En effet, lors du premier départ, Sainz s'est attaqué à Oscar Piastri dans Sainte-Dévote. Dans la manœuvre, les deux pilotes sont entrés en contact. Si la McLaren a subi des dégâts, l'Australien a pu conserver sa seconde position. En revanche, du côté de l'Espagnol, il a très vite été clair qu'il y avait un problème plus grave, une crevaison à l'avant gauche plus précisément.

Après avoir bloqué une partie du peloton dans Beau Rivage puis Massenet, Sainz a dû tirer tout droit au Casino, voyant une grande partie du peloton le dépasser et sa course quasiment gâchée... Quasiment, car derrière, s'était déjà joué le moment fort d'une épreuve par ailleurs soporifique, quand Sergio Pérez et Kevin Magnussen se sont accrochés dans la remontée après Sainte-Dévote. La violence de l'incident, qui a également fait comme victime Nico Hülkenberg, a vite justifié que le drapeau rouge soit déployé.

Sainz a profité de cette situation pour regagner les stands tant bien que mal pour faire réparer sa monoplace. Restait à savoir ce que la direction de course allait décider : et à ce petit jeu, Sainz a pu prendre le second départ arrêté... à la troisième position, sa place initiale.

Le règlement sportif de la F1 est clair quant à la manière de décider de l'ordre d'un nouveau départ à la suite d'un drapeau rouge: "Il sera pris au dernier point où il a été possible de déterminer la position de toutes les voitures." La question est alors de savoir quel est ce dernier point : il s'agit forcément d'une cellule de chronométrage, car les images ou les données GPS peuvent être imprécises, comme cela était indiqué dans la décision sur le restart de Melbourne l'an passé.

Andrea Stella, le directeur de McLaren, explique : "En ce qui concerne la manière dont l'ordre de la relance a été déterminé, je pense que ce qu'a fait la FIA était la meilleure chose à faire. En effet, et en accord avec la jurisprudence, on utilise la seconde ligne de la voiture de sécurité lorsqu'il n'y a pas de temps disponible pour les secteurs."

En effet, au moment où le drapeau rouge a été déployé, l'ensemble des pilotes dont la voiture était encore en état de rouler avait franchi la seconde ligne de Safety Car (qui se trouve juste à la sortie du premier virage, là où se termine la ligne de sortie des stands) mais tous n'avaient pas encore déclenché la cellule de chronométrage du premier secteur, située juste avant Mirabeau.

En réalité, comme Sainz avait lui-même réussi à se remettre sur la piste et à terminer le premier secteur, un seul pilote était dans cette situation : Zhou Guanyu. Le pilote Stake F1 était en effet le seul pilote derrière le trio qui s'est accidenté. Piégé et prudent, il a mis un long moment à contourner les voitures accidentées, les débris ainsi que les premiers officiels arrivés sur la scène de l'accident. Or, le drapeau rouge a été déclenché alors que le Chinois venait juste d'arriver dans Massenet.

"Évidemment, ce qui a sauvé Carlos, c'est que Zhou n'avait pas franchi [le premier] secteur au moment où la course a été suspendue", a ajouté Stella. "Carlos a eu de la chance."

