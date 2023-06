Course - Verstappen en promenade, Hamilton et Russell sur le podium

C'est sous un ciel menaçant que le Grand Prix d'Espagne a débuté, de gros nuages ayant profité de la mi-journée pour s'avancer vers le circuit alors que le soleil régnait jusqu'ici en maître.

Derrière le poleman Max Verstappen, la concurrence était quelque peu éparpillée : si Carlos Sainz portait les espoirs espagnols depuis la seconde position, il fallait remonter au huitième rang pour trouver trace de Fernando Alonso et au 11e pour apercevoir le dauphin de Verstappen au championnat, le Mexicain Sergio Pérez.

Outre ces contre-performances, certains autres gros bras manquaient à l'appel avec George Russell au 12e rang après des qualifications brouillonnes et Charles Leclerc qui démarrait depuis les stands, victime d'un problème technique en Q1 qui incité Ferrari à changer tout l'arrière de sa SF-23. Initialement qualifié quatrième, Pierre Gasly a été doublement pénalisé, pour se retrouver en 10e place. Il laissait donc Lewis Hamilton partager la seconde ligne avec le surprenant Lando Norris.

Au moment de démarrer le tour de formation, la grande majorité des pilotes étaient chaussés de pneus tendres (rouges), à l'exception notable des Red Bull (en mediums, jaunes) mais également de Leclerc (durs, blancs) et Logan Sargeant (mediums), l'Américain s'élançant également depuis la pitlane.

Hamilton et Norris au contact dès le départ

Au départ, Sainz tente de faire l'extérieur sur Verstappen au premier virage, mais le Néerlandais résiste. Derrière, Hamilton prend l'avantage sur Norris par l'intérieur mais se fait freiner par la Ferrari un peu hors de position. Le ralentissement provoque un contact avec la McLaren, ce qui abîme l'aileron avant de la MCL60. Le septuple Champion du monde s'en tire visiblement sans crevaison à l'arrière gauche mais est surpris un peu plus loin par Stroll qui, après avoir tenté l'extérieur au virage 4, lui fait l'intérieur au virage 5. Norris doit passer par les stands en fin de tour.

Plus loin, Russell met une pression de tous les diables à Alonso. Le Britannique est un temps sous enquête des commissaires en raison de son passage hors piste dans l'enchaînement des premiers virages, où il est soupçonné d'avoir gagné un avantage. Toutefois, il sera vite blanchi par les commissaires.

En dépit de ses pneus théoriquement moins performants dans ces premiers tours, Verstappen s'échappe progressivement, avec 2,5 secondes d'avance sur Sainz après cinq tours. Stroll, Hamilton et Ocon complètent un top 5 qui se tient en un peu plus de sept secondes. Au début du 7e tour, Russell prend l'avantage sur Alonso au freinage du premier virage pour s'emparer de la sixième position ; Hamilton en fait de même, en devant batailler un peu plus, sur Stroll au passage suivant. Pendant ce temps, Pérez est neuvième, Leclerc 16e.

Après 10 des 66 tours, l'avance de Verstappen atteint les cinq secondes sur Sainz et les premiers arrêts ont lieu dans le milieu de peloton. Russell prend l'avantage sur Ocon pour se hisser dans le top 5.Plus loin, alors qu'il s'est arrêté pour chausser les mediums, Hülkenberg s'offre un joli double dépassement dans le virage 1 sur Zhou, avec qui il bataillait en piste, puis sur Tsunoda qui sortait tout juste des stands. Au 13e tour, Ocon est le premier des membres du top 7 à passer par les stands (pour des mediums), il ressort juste devant les trois hommes. Stroll, qui avait perdu beaucoup de temps sur Hamilton, s'arrête au passage suivant pour rechausser des tendres.

Sainz s'arrête, Hamilton allonge

Alors qu'il mettait la pression sur Sainz, Hamilton voit l'Espagnol s'arrêter à la fin du 15e tour pour monter des mediums. Il ressort neuvième, derrière Leclerc. Pour le pilote Mercedes, le rythme est suffisamment bon pour inciter son écurie à le maintenir en piste et ne pas répondre à l'arrêt de Ferrari, qui inverse par ailleurs les positions entre ses pilotes pour éviter de perdre du temps. Leclerc s'arrête en fin de 16e boucle.

En fin de 20e tour, Alonso et Ocon passent au stand à leur tour, avec un pitstop pas vraiment exceptionnel pour le Français. Verstappen compte 8,5 secondes d'avance sur Hamilton, 17 sur Russell et 24 sur Pérez. Ce sont les derniers pilotes qui ne se sont pas arrêtés, et Russell fait le forcing pour rester le maximum de temps en piste sur des pneus qu'il juge suffisamment performants. Il s'interroge à ce moment-là sur la possibilité de ne faire qu'un seul arrêt. Hamilton s'arrête finalement à la fin du 24e tour, pour monter des mediums, ce qui le fait ressortir à 2,5 secondes de Sainz. Au tour suivant, Russell passe par les stands également, lui aussi pour des pneus mediums.

Après 25 tours, les deux Red Bull sont en tête et les dernières voitures à ne pas s'être arrêtées. Ce qui est immédiatement corrigé avec l'arrêt de Verstappen en fin de 26e boucle, pour monter les durs. Il ressort avec six secondes d'avance sur Pérez, et une dizaine sur le duo Sainz-Hamilton. Stroll, Russell, ocon, Tsunoda, Alonso et Zhou complètent le top 10.

Russell en sueur

Alors que des gouttes de pluie sont annoncées au virage 5 par Russell, Pérez s'arrête au stand au 27e tour, au moment où Hamilton prend l'avantage sur Sainz pour s'emparer de la seconde place. Le Britannique s'échappe vite, tandis que derrière Russell enchaîne les meilleurs tours sur un rythme impressionnant. Pas aussi impressionnant, toutefois, que celui de Verstappen, qui joue dans les eaux des Mercedes, mais en durs.

Après 30 tours et alors que le rythme semble se calmer, Verstappen compte 13 secondes d'avance sur Hamilton, 16 sur Sainz, 20 sur Russell et 26 sur Stroll. Pérez prend l'avantage sur Alonso pour la huitième place. Finalement, après un moment d'introspection, Russell lance à son stand : "Est-ce que quelqu'un d'autre rapporte de la pluie ? Je crois que c'est de la sueur sur ma visière..." Son ingénieur lui répond qu'il était effectivement le seul à annoncer de la pluie.

Au 34e tour, alors que Russell fond non seulement en sueur mais surtout sur Sainz, Pérez dépasse Ocon pour prendre la sixième place. À l'entame de la 35e boucle, Russell s'empare de la troisième place au virage 1. Cinquième, Stroll, qui avait chaussé deux trains de pneus tendres pour débuter la course, s'arrête pour monter les durs. Tsunoda s'arrête dans le même tour, ce qui oblige Ocon à faire de même dans la boucle suivante ; trop tard, cependant, puisque le Français repart derrière l'AlphaTauri. Il finira par la repasser au 39e tour.

Après 40 tours, Verstappen caracole toujours en tête avec 15 secondes d'avance sur Hamilton et 25 sur Russell. Chez Ferrari, Sainz, alors quatrième mais menacé par Pérez, est arrêté une dernière fois, tout comme Leclerc qui navigue en deuxième moitié de top 10 : ils chaussent des pneus durs. Verstappen, Hamilton, Russell, Pérez et Alonso sont les derniers pilotes à n'avoir fait qu'un seul arrêt aux deux tiers de l'épreuve.

Les tendres pour finir

Alonso s'arrête justement à la fin du 44e tour, pour terminer en pneus durs. Un tour plus tard, Mercedes arrête Russell pour lui offrir une fin de course en pneus tendres. Il enchaîne les meilleurs tours, ce qui met une certaine pression sur Pérez qui voit la Mercedes revenir rapidement sur lui. A la fin du 51e tour, Hamilton et Pérez s'arrêtent, tous les deux pour mettre les tendres également. Russell et Sainz s'intercalent entre les deux pilotes.

Après 51 tours, Verstappen compte 39 secondes d'avance sur Hamilton, 44 sur Russell, 53 sur Sainz et 56 sur Pérez. Alonso dépasse Ocon pôur la septième place, malgré une défense rugueuse du Français. Verstappen passe à son tour par les stands : il chausse les tendres pour terminer et ressort avec 16 secondes d'avance sur Hamilton. Pérez prend aisément l'avantage sur Sainz pour la quatrième place.

L'enjeu de la fin de course est de savoir si Pérez va pouvoir revenir sur Russell et accrocher le podium. Dans le fond du top 10, Tsunoda offre à Zhou une résistance farouche, le Chinois s'estimant un peu poussé dehors par le Japonais au premier virage. Les commissaires vont se pencher sur la question.

À six tours de l'arrivée, Verstappen (dont la seule inquiétude semble à ce stade de respecter les limites de piste, après trois avertissements) compte 18 secondes d'avance sur Hamilton, 26 sur Russell, 31 sur Pérez et 39 sur Sainz. Derrière le top 5, les deux Aston de Stroll et Alonso sont proches mais l'Espagnol ne semble pas désireux d'attaquer son équipier, ce qu'il ne fera d'ailleurs pas.

Malgré les réticences de son stand, Verstappen signe le meilleur tour. Hamilton tente de répliquer mais n'y parvient pas. À deux tours de l'arrivée, Pérez compte trois secondes de retard sur Russell, et ne pourra jamais refaire son retard.

Max Verstappen signe son 40e succès en Formule 1, devant Lewis Hamilton et George Russell.

