Pour Coulthard, peu importe quels coéquipiers a Verstappen

"Tous mes coéquipiers ont été plus forts que les coéquipiers que Max a eus", a lancé Lewis Hamilton il y a quelques semaines. "Il est peut-être un peu jaloux de notre succès actuel", a rétorqué Max Verstappen. Un accroc entre deux grands pilotes qui a eu de quoi enflammer les débats dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Hamilton a certes été associé à trois Champions du monde (Alonso, Button, Rosberg) et trois autres vainqueurs en Grand Prix (Kovalainen, Bottas, Russell) quand Verstappen n'a connu que des vainqueurs (Sainz, Ricciardo, Gasly, Pérez) à l'exception d'Alexander Albon. David Coulthard estime néanmoins que la faiblesse des coéquipiers de Verstappen n'est pas avérée et que cet argument est de toute façon à la marge.

"Je sais que Lewis [Hamilton] a fait un commentaire comme quoi [Verstappen] n'aurait pas eu de coéquipiers coriaces", déclare Coulthard au site officiel de la F1. "Tout d'abord, ce n'est pas le cas, et ensuite, ce n'est pas une question de coéquipiers, c'est une question de concurrents, et son plus grand concurrent jusqu'alors a été Lewis. Et ils ont été incroyables dans leurs batailles roue contre roue et dans leurs performances, avec vraiment de superbes résultats. Que l'on soit fan de Mercedes ou de Ferrari, peu importe."

Les pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton

L'ancien pilote Red Bull Racing et vice-champion 2001 avec McLaren est en tout cas enthousiasmé par les performances de celui qui a enchaîné cette année dix victoires consécutives en Grand Prix, un record historique.

"Max s'est toujours illustré dans toutes les formules de promotion", ajoute l'Écossais, bien que Verstappen n'ait couru que dans un seul championnat entre le karting et la Formule 1 : la F3 Europe, avec la troisième place à la clé. "Depuis qu'il est arrivé en Formule 1 et a remporté son premier Grand Prix, on sait qu'on regarde quelqu'un de spécial. C'est quelque chose que l'on aurait pu reconnaître quand on a vu Michael [Schumacher], Ayrton [Senna] ou n'importe lequel de ces gars-là. Ce qui est impressionnant, c'est la maturité qu'il a à 25 ans."

"Ce sport engendre des pilotes exceptionnels. Lewis est un pilote exceptionnel, Fernando [Alonso] est un pilote exceptionnel, Max est un pilote exceptionnel, et ce ne sont que des faits. Et nous avons Charles [Leclerc], Carlos [Sainz], Lando [Norris], George [Russell] qui sont à l'affût, et la liste est longue. Ces gars-là ont montré un grand potentiel mais doivent encore remporter plusieurs courses et championnat."

Verstappen et Red Bull sont actuellement hors de portée de la concurrence grâce à une RB19 dominatrice, en dépit des entraves que sont le plafond budgétaire et le handicap aéro réduisant leur utilisation de la soufflerie. Cette suprématie ne sera évidemment pas éternelle, et quant à savoir qui sont les principaux prétendants au trône, Coulthard répond : "Lewis Hamilton et Mercedes ; Charles, Carlos et George évidemment. Ferrari, s'ils surmontent leurs problèmes. Toutes ces écuries sont de grandes écuries."

"Lewis a montré son pedigree : septuple Champion du monde, il aurait pu l'être neuf fois, voire dix. La réalité est qu'il a signé pour deux ans de plus, il a la soif de victoire, il a été exceptionnel du karting jusqu'à ce jour ; reste à voir ce que Mercedes va lui donner comme voiture."

