Le départ de Szafnauer expliqué par Famin, son successeur chez Alpine

Le changement, c'est maintenant chez Alpine, dont l'écurie de Formule 1 a vu son équipe dirigeante complètement chamboulée ces derniers jours. PDG d'Alpine et très impliqué dans l'activité F1, Laurent Rossi a été remplacé à ce poste par Philippe Krief sur décision de Luca de Meo, PDG du groupe Renault. Le Chief Technical Officer Pat Fry a été recruté par Williams, tandis que l'écurie s'est séparée de son directeur d'équipe Otmar Szafnauer et de son directeur sportif Alan Permane.

Recruté début 2022 à la tête du département moteur, promu il y a quelques semaines au poste de vice-président d'Alpine Motorsports, Bruno Famin est désormais directeur d'équipe par intérim, et il était présent à la conférence de presse FIA du Grand Prix de Belgique ce vendredi. Forcément, les projecteurs étaient braqués sur lui, puisqu'il faut expliquer ces grandes manœuvres à la tête de l'écurie.

"Nous n'étions pas sur la même ligne, ou sur le même échéancier, pour recouvrer ou atteindre le niveau de performance que nous visions", a indiqué Famin au sujet de Szafnauer en particulier. "Nous avons donc décidé de nous séparer." Lorsque Motorsport.com lui demande quelles étaient ces divergences, le Français répond : "Je pense que nous n'avons pas le même avis sur la manière de le faire. Et bien sûr, c'est aussi concernant l'échéancier, mais je pense que nous n'avons pas exactement le même avis sur la manière de faire les choses."

Bruno Famin, vice-président Alpine Motorsports

Szafnauer a forcément souffert des performances décevantes d'Alpine, qui était quatrième du championnat des constructeurs l'an passé mais n'occupe que le sixième rang actuellement en marquant quasiment moitié moins de points. Cela dans le contexte du "projet sur 100 courses" lancé par Laurent Rossi en octobre 2021 avec l'objectif de podiums réguliers en 2024, lequel – 39 Grands Prix plus tard – a décidément tendance à s'éloigner.

"Ce qui se passe est la deuxième étape du projet Alpine", commente Famin. "Il ne recule pas, il avance. Bien sûr, ça fait beaucoup de changements, mais c'est aussi une opportunité de consolider les fondations pour aller plus loin et plus vite."

"L'objectif clé est que nous voulons gagner des courses et des titres dès que possible. Il faut que nous améliorions constamment nos voitures, le package entier, d'une course sur l'autre, d'une année sur l'autre. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'un changement de réglementation est généralement un moment propice aux changements de hiérarchie, et c'est une cible raisonnable, mais ce ne sera pas une étape. Nous allons progresser constamment jusque-là."

Famin va désormais prendre ses marques à Enstone pour définir les améliorations à mener. "J'évaluerai avec toute l'équipe quelle est la situation réelle. Je prendrai le temps nécessaire pour faire cette évaluation. Les résultats ne correspondent pas aux attentes. Nous étions quatrièmes l'an dernier, nous avions pour objectif de conserver la quatrième place et peut-être de nous rapprocher de la troisième. Nous ne sommes pas où nous voulions être et nous travaillerons dur avec les équipes, avec les gars d'Enstone et les gars de Viry, pour extraire les meilleures performances possibles de notre voiture", conclut-il.