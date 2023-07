Otmar Szafnauer quitte Alpine !

L'aventure Alpine est finie pour Otmar Szafnauer et Alan Permane. Après Laurent Rossi et Pat Fry, voilà pas moins de quatre dirigeants mis de côté en l'espace d'une semaine à Enstone, où l'on évoque des accords mutuels.

Szafnauer avait rejoint Alpine début 2022 en provenance d'Aston Martin, écurie qu'il a longtemps dirigée sous l'identité de Force India puis de Racing Point. Sa période à la tête de l'équipe aura été marquée par la stagnation de celle-ci en milieu de tableau et surtout par le fiasco du marché des transferts 2023 : Alpine avait trois pilotes pour deux baquets avec Esteban Ocon, Fernando Alonso et Oscar Piastri, mais un manque de persuasion et de rigueur administrative a permis aux deux derniers de prendre la poudre d'escampette, l'un chez Aston Martin, l'autre du côté de McLaren.

Szafnauer quittera l'équipe à l'issue du Grand Prix de Belgique, et il n'est pas le seul départ notable du jour, puisqu'Alpine a également annoncé qu'Alan Permane allait quitter l'écurie dans laquelle il a passé l'intégralité de sa carrière en Formule 1, aux postes d'ingénieur électronique, ingénieur de course, ingénieur de course en chef, directeur des opérations et, depuis 2012, directeur sportif. Ce dernier rôle, Permane va lui aussi l'assumer une ultime fois ce week-end à Spa-Francorchamps ; par la suite, c'est Julian Rouse qui le prendra par intérim.

Bruno Famin team principal par intérim

Arrivé en même temps que Szafnauer pour gérer le département moteur, Bruno Famin a été nommé ce mois-ci vice-président d'Alpine Motorsports, et il va désormais assumer les fonctions de directeur d'équipe, là aussi par intérim, à la place de Szafnauer.

"La principale différence, c'est que je me consacrerai à 100% à ce rôle, ce qui sera bien sûr beaucoup plus bénéfique aux projets", expliquait à Motorsport.com Bruno Famin après sa nomination précédente, ajoutant au sujet de l'organisation avec Laurent Rossi et Otmar Szafnauer : "Chacun aura son propre rôle dans l'organisation. Otmar a le sien, j'ai le mien, je supervise tout. C'est tout. Je suis pas un fan du micromanagement."

Fort de son expérience de directeur technique de Peugeot Sport pendant 14 ans, Famin est désormais le seul rescapé des principaux dirigeants d'Alpine F1, en attendant potentiellement de nouvelles recrues.