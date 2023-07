Pat Fry quitte Alpine pour Williams

Williams a confirmé aujourd'hui à Spa-Francorchamps le recrutement de Pat Fry, qui prendra ses fonctions de directeur technique le 1er novembre 2023, en provenance d'Alpine.

"Au nom de toute l'équipe Williams Racing, je suis ravi d'accueillir Pat", a salué le team principal James Vowles. "Ses connaissances et son expérience renforceront encore plus les capacités techniques de l'équipe et sa quête d'excellence, alors que nous construisons le prochain chapitre de Williams."

"Tout au long de sa carrière, Pat a été une pièce maîtresses d'équipes gagnantes. Il est l'un des experts les plus respectés dans notre milieu et je suis impatient de commencer à travailler avec lui lorsqu'il nous rejoindra en novembre", a ajouté le responsable de l'écurie.

Pat Fry s'est dit "ravi de rejoindre Williams Racing en tant que Chief Technical Officer", saluant le "riche héritage" de l'écurie britannique en F1 et soulignant sa volonté de contribuer à ses futurs succès. "Je crois dans le potentiel de l'équipe et, ensemble, nous viserons l'excellence en piste et en dehors", a-t-il affirmé.

La structure de Grove n'avait plus de leader technique depuis le départ de François-Xavier Demaison en décembre, en même temps que celui du directeur d'équipe Jost Capito.

Le nouveau team principal James Vowles s'était d'emblée montré clair sur le fait qu'une priorité était de recruter un nouveau directeur technique ainsi qu'un nouveau chef du département aéro, même s'il voulait prendre son temps pour trouver les bon candidats, sans que ceux-ci ne soient soumis à une période contractuelle d'inactivité forcée.

Vowles a également fait savoir que les performances en hausse et la santé financière de l'écurie rendaient celle-ci attractive aux recrues potentielles. "Je pense que ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont la tête haute ici, et les regards sont tournés vers nous", a-t-il récemment déclaré à Motorsport.com. "Je pense que tout le monde s'est rendu compte que l'investissement était réel, que la direction que nous avons empruntée était réelle."

"Je me suis exprimé à ce sujet publiquement dans la Commission F1 : j'ai de l'argent, laissez-moi le dépenser afin que cela devienne une méritocratie. Il s'agit d'attirer des gens qui se rendent compte que nous sommes sur une pente ascendante."

Une carrière F1 entamée en 1987

Âgé de 59 ans, Pat Fry est actuellement le Chief Technical Officer d'Alpine, qui poursuit sa restructuration et a annoncé en début d'après-midi qu'il quitterait ses fonctions, de même que le team principal Otmar Szafnauer et le directeur sportif Alan Permane.

Fry avait fait son retour à Enstone au début de la saison 2020 : il avait commencé sa carrière en Formule 1 en 1987 avec Benetton, où il avait travaillé sur la suspension active avant d'être ingénieur de course. Le Britannique a rejoint McLaren en 1993, lorsqu'Ayrton Senna y était encore, et a travaillé sur la suspension active avant son interdiction, puis a à nouveau adopté un rôle d'ingénieur de course en alternance avec celui d'ingénieur en chef.

On a ensuite retrouvé Fry chez Ferrari dans divers rôles tels que directeur technique adjoint, directeur de l'ingénierie piste et directeur du châssis. Il a quitté la Scuderia au terme d'une saison 2014 difficile, la première de l'ère hybride. L'Anglais a passé la saison 2016 comme consultant de Manor Racing avant de retourner brièvement chez McLaren, mais il était prévu que ce soit temporaire. Son retour à Enstone a été annoncé en novembre 2019.