Ce détail qui n'en est pas un sur la livrée spéciale de McLaren

Pour la troisième année consécutive, McLaren va arborer une livrée spéciale lors du Grand Prix de Monaco. L'écurie de Woking n'a pas fait les choses à moitié puisqu'en décidant de rendre hommage à Ayrton Senna, 30 ans après sa mort, elle a modifié la quasi-totalité de ses couleurs. En Principauté, les monoplaces de Lando Norris et Oscar Piastri reprendront les teintes emblématiques du casque du triple Champion du monde brésilien, avec une dominante jaune accompagnée de bleu et de vert.

Adepte des livrées spéciales, McLaren conserve généralement une base orange papaye mais a cette fois décidé d'aller le plus loin possible dans les changements. Cependant, les plus observateurs auront remarqué que la couleur historique a été conservée sur les carénages des roues avant, où le liseré demeure identique à ce qu'il est tout au long de la saison avec la livrée originale.

Il ne s'agit pas d'un choix esthétique mais technique, motivé par les besoins des deux pilotes. Lorsque le département marketing de McLaren a consulté le département compétition pour préparer la livrée, il est vite apparu que les liserés orange papaye au-dessus des roues devaient être conservés : Lando Norris et Oscar Piastri les utilisent en effet comme un repère visuel. Et sur un circuit aussi technique et exigeant que celui de Monaco, McLaren ne voulait en aucun cas perturber les habitudes de ses pilotes.

VIDÉO - McLaren présente sa livrée Senna pour le GP de Monaco

C'est exactement la même raison qui a poussé l'écurie à ne pas changer les combinaisons des mécaniciens dans les stands. Si les tenues des pilotes et des autres membres de l'écurie s'accorderont aux couleurs de la livrée spéciale, celles des préposés aux arrêt au stand ne changeront pas, là encore pour ne surtout pas parasiter les repères et les habitudes prises dans la pitlane.

"Si vous observez la voiture de près, vous verrez que les carénages des roues avant sont délibérément restés en papaye", confirme Louise McEwan, directrice du marketing chez McLaren. "Lorsque nous procédons à un tel changement de livrée, avec un habillage complet de la voiture, il est évident que nous ne pouvons en aucun cas compromettre les performances. Nous avons travaillé l'année dernière avec l'ensemble de l'équipe de course, particulièrement le département aéro et celui des opérations piste, pour nous assurer que nous ne compromettions pas les performances. Ces éléments n'ont donc pas changé. Ce sont des repères importants pour nos pilotes."

"Et côté piste, le changement de livrée s'étend aussi à l'équipement de l'équipe qui sera porté dans tout le paddock. Mais c'est volontairement que nous n'avons pas modifié l'équipement des mécaniciens dans les stands, car les pilotes sont entraînés à tenir compte de ces repères visuels, et la dernière chose que nous voulons, c'est qu'ils ratent un arrêt au stand."

Avec Jonathan Noble