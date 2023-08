Deuxième, Norris estime avoir "plafonné" en Q3

Depuis le retour de Zandvoort au calendrier F1, Max Verstappen n'a jamais été battu en qualifications ainsi qu'en course. L'édition 2023 du Grand Prix des Pays-Bas ne fait pas exception puisque le pilote Red Bull a signé la pole position avec autorité, reléguant son plus proche poursuivant, Lando Norris, à près de six dixièmes de seconde.

Or, dans son ultime tour rapide, le Britannique comptait quatre centièmes d'avance sur la marque de son rival au terme du premier secteur. Un deuxième secteur mal négocié l'a renvoyé à trois dixièmes et le débours n'a cessé de se creuser jusqu'à la ligne d'arrivée.

Pour Norris, l'explication est simple et se trouve dans son pilotage, qu'il a estimé imparfait dans les derniers instants des qualifications.

"Les qualifications sont toujours stressantes, quelles que soient les conditions, mais c'était vraiment plus difficile [aujourd'hui]", a-t-il indiqué. "La première moitié du tour était super, la seconde moitié du tour a probablement été l'une des pires que j'ai faites. J'ai donc plafonné très tôt. C'est dur mais j'apprécie vraiment ces conditions. J'ai toujours aimé ces conditions, c'est là que nous réussissons. Je prends cette deuxième place, quand même."

Invité à s'expliquer davantage sur ce plafond atteint en Q3, Norris a ajouté : "Le pilote a plafonné. Les pneus étaient bons jusqu'à la fin, le pilote a plafonné très tôt. J'ai un peu de travail à faire."

Malgré tout, Norris demeure satisfait de sa performance. Pour la deuxième fois de l'année, après le GP de Grande-Bretagne le mois dernier, le pilote McLaren se hisse en première ligne. Et il n'est devancé que par Verstappen, déjà détenteur de neuf poles en 2023 et au volant de la voiture la plus compétitive du plateau.

"Je suis quand même satisfait", a ainsi assuré Norris. "Deuxième, c'est un bon résultat. Dans ce genre de conditions, de temps en temps, on espère que Max fasse une erreur et il n'en fait pas. C'est un peu frustrant mais je suis très satisfait. L'équipe a fait un excellent travail. C'était des qualifications chaotiques mais c'est une nouvelle deuxième place."

Le top 3 des qualifications à Zandvoort