Qualifs - Verstappen inarrêtable dans son jardin, Albon 4e

Q1 - La pluie s'en mêle encore

Alors que la Course Sprint de F2 n'est pas allée à son terme à cause de la pluie, le circuit de Zandvoort commençait à sécher au coup d'envoi des qualifications F1 du Grand Prix des Pays-Bas. Les pneus intermédiaires étaient de rigueur. En dépit de l'amélioration progressive des conditions, plusieurs pilotes ont été piégés en empruntant les zones de dégagement, dont Max Verstappen.

Les chronos n'ont cessé de baisser au fil de cette première phase des qualifications, aucun pilote ne pouvant se permettre de lever le pied au risque de dégringoler jusque dans la "zone rouge". Lewis Hamilton et Charles Leclerc en ont fait l'expérience mais tous deux ont pu se qualifier. Le pilote Ferrari a toutefois échappé de peu à l'élimination, pour cinq centièmes de seconde, et s'est montré très insatisfait par la gestion de la séance de son équipe.

Si les commandes ont bien souvent changé de main, l'on a souvent vu les pilotes McLaren et Max Verstappen en tête. C'est pourtant Alexander Albon qui a réalisé le meilleur chrono (1'20"939). Le retour de la pluie en fin de Q1 a condamné Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas et Liam Lawson, qui n'ont pas pu améliorer leur temps.

À noter que les commissaires ont ouvert une enquête sur deux cas de bouchonnage, le premier impliquant Oscar Piastri et Carlos Sainz et l'autre Lewis Hamilton et Lance Stroll.

Éliminés en Q1 : Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas, Lawson

Q2 - Hamilton trébuche, Alpine coule

Le temps n'ayant cessé de changer, le scénario du début de Q1 s'est répété en Q2 avec une piste séchante. Verstappen a pris les commandes et amélioré sa marque (1'20"690), mais Lando Norris a fait mieux (1'20"629). À l'entame des dernières minutes, Verstappen était de nouveau leader (1'20"282) et une trajectoire sèche commençait à apparaître. Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Gasly et Sainz étaient quant à eux menacés par l'élimination.

En raison de l'amélioration des conditions, plusieurs ont opté pour des intermédiaires neufs en fin de Q2. Cela a notamment permis à Pérez et Sainz de se faire une place dans le top 10, à Albon de remonter troisième et à Sargeant d'arracher la qualification au bout du suspense ! Verstappen, qui est également passé par les stands, a pris le meilleur temps en 1'18"856.

Surprise dans le camp Mercedes, Hamilton a été éliminé. Ce fut aussi le cas de Gasly, Alpine a donc perdu ses deux représentants au cours des deux premières phases des qualifications.

Éliminés en Q2 : Stroll, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Hülkenberg

Q3 - Verstappen se faufile entre les drapeaux rouges

Il était encore trop tôt pour le faire en Q2 mais un passage aux pneus slicks en Q3 semblait inévitable. Pourtant, Verstappen, Pérez et Piastri ont été envoyés en piste avec les gommes intermédiaires, contrairement à leurs adversaires en slicks tendres.

Pendant ce temps, les pilotes Williams occupaient les deux premières places, Albon (1'15"743) devançant Sargeant. Les membres de l'équipe de Grove n'ont cependant pas eu l'occasion de sourire puisque le #2 est sorti de la piste peu après et a heurté le mur à haute vitesse au virage 2. L'accident a détruit sa Williams et a fait sortir le drapeau rouge. Une longue interruption a été nécessaire afin de procéder à la réparation du rail.

À la relance, les McLaren ont pris le commandement (1'12"049 pour Norris, deux dixièmes d'avance sur Piastri) tandis qu'Albon a pris la décision de ne pas compléter son tour chronométré afin de chausser des tendres neufs. Verstappen était quant à lui troisième à trois dixièmes... avant un nouveau drapeau rouge, causé par l'accident de Leclerc au virage 9.

Les pilotes n'avaient plus qu'une tentative chronométrée une fois le drapeau vert de nouveau agité. Verstappen a frappé fort en enregistrant un chrono de 1'10"567, personne n'a été en mesure de répondre au régional de l'étape. Norris s'est contenté de la deuxième place, à une demi-seconde. Albon a réalisé la meilleure performance en qualifications de sa carrière avec le quatrième temps, battu sur le fil par Russell. Alonso, Sainz, Pérez, Piastri, Leclerc et Sargeant ont complété le top 10.

Grand Prix des Pays-Bas - Qualifications

Q1

Q2

Q3