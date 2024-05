La direction de Red Bull dénonce l'attitude de Wolff avec Verstappen

L'intervention est suffisamment rare pour être soulignée. Directeur général de la société Red Bull, notamment en charge des projets sportifs de la marque, Oliver Mintzlaff a recadré Toto Wolff et déploré une attitude incorrecte de la part du directeur de Mercedes.

Alors que l'écurie Red Bull Racing, bien qu'outrageusement dominatrice sportivement, traverse depuis le début de l'année une tempête politique interne, Toto Wolff s'est ouvertement positionné pour accueillir Max Verstappen si ce dernier renonçait à aller au terme de son contrat, qui court jusqu'en 2028.

Le triple Champion du monde en titre a assuré jeudi que son avenir s'inscrivait actuellement à Milton Keynes, alors que l'officialisation du départ d'Adrian Newey a relancé les interrogations sur l'avenir du pilote. Mais les nombreuses remarques faites publiquement par le clan Mercedes ne sont en tout cas pas du goût des hautes sphères autrichiennes.



"Je comprends la pression que Toto Wolff, et peut-être d'autres écuries, endurent après des années passées derrière [nous]", lâche Oliver Mintzlaff dans les colonnes du journal Bild Am Sonntag. "Mais je crois que Toto Wolff devrait se concentrer sur ses propres défis. Il en a suffisamment. Et c'est aussi une notion de respect. Si je parle du personnel d'autres écuries, ce n'est pas bien."

Oliver Mintzlaff, ici aux côtés d'Helmut Marko à Djeddah. Photo de: Michael Potts / Motorsport Images

L'homme d'affaires allemand assure par ailleurs qu'il n'a perçu aucun signe qui pourrait faire douter Red Bull dans ce dossier, et que le risque de perdre Max Verstappen dans un avenir proche n'était pas ressenti.

"Max a toujours un contrat à long terme ici, et il n'a pas dit un seul mot selon lequel il ne voulait pas l'honorer", précise-t-il. "Je ne suis pas du tout inquiet à l'idée qu'il envisage de partir. Il faut juste que les choses se calment à nouveau. C'est ce que Max veut, et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qu'il faut pour réussir sur le long terme dans le sport, que ce soit en football ou en Formule 1."

"Max veut la voiture la plus rapide. Nous l'avons. Max veut devenir Champion du monde. Avec nous, il a les meilleures chances. Et Max est un garçon loyal. Il sait que Christian Horner et Helmut Marko ont toujours placé leur confiance en lui. Il en a conscience. De plus, Red Bull est tout simplement une grande marque à laquelle il peut s'identifier. Il y a donc de nombreuses raisons pour qu'il reste, et aucune contre."