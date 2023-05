L'édifiant témoignage de Nyck de Vries près d'Imola

C'est une anecdote à la fin heureuse mais qui en dit beaucoup sur la catastrophe que vit la population italienne en Émilie-Romagne. Elle est racontée par Nyck de Vries et donne un nouvel aperçu des dégâts entraînés par les fortes intempéries qui ont touché la région mardi et mercredi. Hier, la décision a été prise de renoncer au Grand Prix qui devait avoir lieu ce week-end à Imola, le circuit étant situé en plein cœur de la zone sinistrée. Le dernier bilan communiqué faisait état mercredi soir d'au moins huit morts.

Mardi, les doutes commençaient à entourer la tenue du Grand Prix mais rien ne laissait encore réellement présager d'une possible annulation. Les écuries avaient commencé à s'installer dans le paddock, avant que la piste ne soit évacuée devant le risque d'inondation, certaines zones s'étant déjà retrouvées les pieds dans l'eau.

Ce jour-là, Nyck de Vries devait tenter de rejoindre l'usine de son équipe AlphaTauri à Faenza, commune qui a été particulièrement touchée par les intempéries. De nombreuses routes ont été fermées, ainsi que des ponts, tandis que d'autres voies d'accès se sont retrouvées bloquées. Également dans l'incapacité de rallier son hôtel, le pilote néerlandais a pu compter sur le coup de main d'un membre de l'écurie McLaren.

"Mardi soir, 23h30, en route pour Faenza avant une journée de marketing à l'usine SAT mercredi", raconte Nyck de Vries. "La pluie est intense, Faenza est déjà inondée et je ne parviens pas à rejoindre mon hôtel. Reprendre l'autoroute n'est pas non plus une option. Je suis coincé dans un petit village où le seul hôtel est complet. Heureusement, McLaren s'est retrouvé coincé là plus tôt et leur responsable, Frazer, a eu la gentillesse de m'offrir sa chambre. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel s'est transformé en centre d'hébergement d'urgence pour les gens qui ont été contraints de fuir leur maison durant la nuit."

C'est au cours de cette journée de mercredi qu'est tombée la décision d'annuler le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Encore fallait-il pour Nyck de Vries – et de nombreuses personnes déjà arrivées sur place – trouver un moyen de quitter la région. Les photos prises par le Néerlandais sont édifiantes.

"Je n'ai vu qu'une seule option possible pour rentrer chez moi, qui était de passer en voiture par Florence", explique-t-il. "Après un trajet aventureux dans les montagnes, grâce à l'aide de la population locale et des autorités dans les différents villages, j'ai finalement pu rentrer en toute sécurité."

"Merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m'aider. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir tant de gens se soucier les uns des autres. Mes pensées vont à tous ceux qui continuent d'être touchés par cette tragédie. Je serai bientôt de retour à Faenza pour retrouver mon équipe et rencontrer les gens de la région."

Nyck de Vries, comme de nombreux autres pilotes, a également relayé l'appel aux dons permettant de venir en aide aux sinistrés.