EL1 - Mercedes en tête, Verstappen en panne

C'est en position de force que Max Verstappen aborde son Grand Prix à domicile, à Zandvoort. Le Néerlandais reste sur trois victoires consécutives et compte 93 points d'avance au championnat ; sans surprise, l'armée orange est présente en nombre pour le soutenir ce week-end, ce dès la première séance d'essais libres.

Une séance où Verstappen a été le premier à tourner en moins de 75 secondes, signant un 1'14"714 en pneus durs au bout de dix minutes... avant de s'immobiliser en bord de piste, victime d'un problème présumé de boîte de vitesses. Le drapeau rouge a été agité ; la hiérarchie était très peu représentative, le Néerlandais devançant alors d'une demi-seconde les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris ainsi que Fernando Alonso et Lance Stroll.

Les pneus tendres ont ensuite été privilégiés par la majorité des concurrents et les chronos ont logiquement dégringolé, Carlos Sainz prenant les devants en 1'12"845, suivi par Norris, George Russell, Ricciardo et Charles Leclerc. Ce top 5 se tenait en moins de trois dixièmes.

Russell a pris l'avantage à moins d'un quart d'heure du but, auteur d'un 1'12"455, rejoint par Hamilton en haut du classement lorsque ce dernier a enfin chaussé les gommes à bandes rouges : le septuple Champion du monde a tourné en 1'12"695. Les Ferrari et les McLaren complétaient le top 6 devant la Red Bull de Sergio Pérez, mais encore une fois, cette hiérarchie n'est pas forcément représentative, surtout à un stade aussi précoce du week-end. Du côté de chez Aston Martin, on n'a pas roulé en tendres, et les chronos de Lance Stroll et Sebastian Vettel, respectivement 12e et 15e, sont donc plutôt encourageants.

La séance a été marquée par des excursions dans le bac à gravier de la chicane pour Mick Schumacher, Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo, tandis que Sergio Pérez s'est retrouvé dans l'herbe à la sortie du virage 9, frôlant alors le mur. Tous ont semblé s'en tirer sans dégâts.

