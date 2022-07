EL1 - Sainz repousse Verstappen et prend le meilleur temps

Charger le lecteur audio

Si Carlos Sainz a été le plus rapide en Essais Libres 1 au Grand Prix de Hongrie, c'est bien Sebastian Vettel qui a capté toute l'attention du paddock, le pilote allemand ayant annoncé ce jeudi sa décision de quitter la Formule 1 à l'issue de la saison. Fernando Alonso a également eu droit à un peu de lumière, l'Espagnol fêtant aujourd'hui son 41e anniversaire ; Robert Kubica aussi, il remplaçait Valtteri Bottas dans l'Alfa Romeo pour cette séance.

Tous les trois étaient en piste dans les premiers instants de la séance pour quelques tours en pneus durs. Cette gomme était la plus populaire, même si Ferrari et Red Bull ont choisi d'utiliser les tendres pour commencer, avec le meilleur temps provisoire de Charles Leclerc (1'20"225), 18 millièmes devant Max Verstappen.

Une nouvelle tentative chronométrée a vu le Monégasque améliorer légèrement, un 1'19"863 suivi d'un 1'19"426, toujours avec les pneus tendres. Verstappen et Sainz étaient alors à deux dixièmes, tandis que Sergio Pérez, quatrième à huit dixièmes, semblait être victime d'allergie en éternuant à plusieurs reprises à la radio ! Daniel Ricciardo, cinquième, était quant à lui le plus rapide chez les quelques pilotes en pneus mediums (1'20"378).

À mi-séance, les pilotes ayant privilégié les pneus durs ont chaussé les tendres à leur tour. George Russell en a profité pour remonter au deuxième rang, à moins de deux dixièmes de Leclerc, tandis que Lewis Hamilton s'intercalait entre les hispanophones Sainz et Pérez. À noter que Russell s'est plaint du comportement de sa monoplace, qui s'est remise à s'agiter à haute vitesse.

La fin de séance s'est résumée à une lutte à distance entre Sainz et Verstappen. Chaussés de nouvelles gommes rouges, les deux hommes se sont disputé le meilleur temps. Sainz a frappé le premier (1'19"262), Verstappen a répondu en descendant sous la barre des 1'19 (1'18"880), mais le pilote Ferrari a eu le dernier mot en 1'18"750.

Leclerc est donc tombé au troisième rang, mais le Monégasque n'a pas bouclé de tentative chronométrée en fin de séance, privilégiant une simulation de relais de course. Derrière lui se trouvait Lando Norris, qui est remonté dans le top 5 en montant des pneus tendres. Suivaient ensuite Russell, Pérez, Hamilton, Ricciardo, et les Alpine d'Ocon et Alonso.

