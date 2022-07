EL1 - Verstappen leader d'une séance hachée

Charger le lecteur audio

Après un Grand Prix de Grande-Bretagne animé, c'est une séance d'Essais Libres 1 cruciale qui a eu lieu ce vendredi après-midi au Red Bull Ring, avant les qualifications qui définiront dès aujourd'hui la grille de départ du sprint de demain.

Ce sont les pneus mediums qui ont été privilégiés par l'intégralité des concurrents au début de la séance, avec une excursion dans les graviers pour Sergio Pérez au virage 4, après un blocage de roue. La performance n'était pas initialement recherchée avec un premier run de dix à 16 tours pour chacun (sauf Lance Stroll, 7), et Max Verstappen était le plus compétitif en 1'07"496 devant Charles Leclerc (1'08"064) et Fernando Alonso (1'08"203). Le drapeau rouge a été agité après une bonne vingtaine de minutes d'essais, Lando Norris étant tombé en panne dans le deuxième secteur.

Il restait 33 minutes au compteur quand le drapeau vert a été agité, et les Ferrari ont immédiatement chaussé les gommes tendres, avec un temps de 1'06"650 pour Leclerc, Carlos Sainz ayant été relégué à une demi-seconde. Verstappen a fait mieux : 1'06"302. Cependant, la séance a été interrompue à nouveau une dizaine de minutes plus tard en raison d'un débris sur la piste, alors que la plupart des monoplaces n'avaient toujours pas testé les pneus à bandes rouges.

Avec 16 minutes pour conclure la séance, le temps pressait pour mener des simulations de qualifications ; chez Alpine et McLaren, on a pris la décision de s'en passer – ou du moins de ne pas chausser les tendres. Plus haut dans le classement, la référence établie par Verstappen est restée invaincue, mais derrière lui, beaucoup ont amélioré, à commencer par son dauphin Leclerc. George Russell s'est hissé au troisième rang avec quatre dixièmes de déficit, devant Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen et Carlos Sainz. Fernando Alonso a pris une prometteuse huitième place avec ses mediums, le top 10 étant complété par Mick Schumacher et Yuki Tsunoda.

Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 1