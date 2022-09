EL2 - Carlos Sainz et Ferrari confirment

Charger le lecteur audio

Ferrari a commencé le week-end en trombe avec un doublé en Essais Libres 1 alors que Red Bull était en retrait.

C'est en pneus mediums que la plupart des concurrents ont commencé la séance en fin d'après-midi, et Max Verstappen a donné le ton en 1'22"303, quatre millièmes devant Charles Leclerc et deux dixièmes devant Carlos Sainz. Sergio Pérez et les Mercedes, nettement distancés, se sont légèrement rapprochés par la suite – le Mexicain à six dixièmes, George Russell à sept dixièmes notamment.

La priorité a ensuite été donnée aux simulations de qualifications en gommes tendres, avec un 1'21"807 à l'actif de Max Verstappen lorsque Mick Schumacher (pour sa première séance du jour après avoir cédé son baquet à Antonio Giovinazzi en EL1) a immobilisé sa Haas en bord de piste, victime d'un problème technique. Le drapeau rouge a été agité.

Une fois les festivités relancées, Sainz a fait mieux grâce à un temps de 1'21"664, Leclerc se hissant pour sa part à un demi-dixième de Verstappen, alors que le reste du peloton était relégué à plus de six dixièmes. La fin de séance a été principalement consacrée aux longs relais.

C'est donc ce trio Sainz-Verstappen-Leclerc qui a conclu la journée en tête, mais les derniers Grands Prix nous ont appris que la vérité des essais libres n'est pas forcément celle du reste du week-end. Pour l'instant, il s'agit toutefois des seuls éléments que nous avons à notre disposition. Notons ainsi que derrière ce trio, c'est Lando Norris qui était le "meilleur des autres", suivi de près par Russell et Pérez. Lewis Hamilton accusait huit dixièmes de déficit, les Alpine plus d'une seconde. En fond de tableau, les Aston Martin et la Williams de Latifi étaient en difficulté.

Aucune sortie de piste majeure n'a été à déplorer, même si les échappatoires ont été empruntées à plusieurs reprises. Valtteri Bottas, lui, s'est fait remarquer par deux excursions dans les graviers à la sortie du second Lesmo, sans dégâts apparents. À noter que Yuki Tsunoda fait l'objet d'une enquête des commissaires pour non-respect des drapeaux jaunes.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 2