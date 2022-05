EL3 - Leclerc un rien devant Verstappen, Mercedes en embuscade

Charger le lecteur audio

Avec 31°C dans l'air et 43°C sur la piste, les conditions demeurent chaudes à Barcelone pour débuter la seconde journée du Grand Prix d'Espagne 2022. Deux pilotes disposent d'un nouveau châssis : Lando Norris, qui a endommagé le sien lors de ses sorties de pistes en EL2, et Carlos Sainz, en raison de craintes liées au système d'essence. Valtteri Bottas retrouve quant à lui la piste après son problème moteur.

Le premier temps de la matinée est l'œuvre de Norris, justement, en 1'23"6 (pneus mediums). Dans le clan AlphaTauri, un premier problème est à signaler avec de la fumée qui apparaît à l'arrière de l'AT03 de Pierre Gasly lors de sa rentrée au stand ; le Français doit mettre pied à terre pendant que ses mécaniciens s'affairent sur la monoplace. Bottas signe ensuite un 1'21"3 (tendres), qui reste quelques minutes la référence dans un début de séance relativement peu studieux.

Peu avant le quart d'heure de roulage, Mick Schumacher rentre au stand avec un problème de surchauffe et même d'incendie au niveau du frein arrière droit. Carlos Sainz prend quelques instants après les commandes de la séance, en 1'20"484 (tendres), mais cela ne dure pas puisque Charles Leclerc fait mieux en 1'20"278 (tendres). Les Mercedes se lancent à leur tour, George Russell échouant à huit dixièmes et Lewis Hamilton à 1,2 seconde, mais le septuple Champion du monde a été victime d'un problème de DRS et doit rentrer au stand pour le régler. Son équipier parvient à grappiller un peu de temps, en faisant passer l'écart avec la tête à 0"7.

Peu avant la demi-heure de roulage, les Red Bull prennent la piste : Max Verstappen se positionne en seconde place à 0"197, Sergio Pérez au quatrième rang à 0"263. Hamilton revient en piste avec un DRS fonctionnel et signe un temps à 0"8 de Leclerc. Mais le Monégasque ne tarde pas à améliorer la référence, avec 1'19"772 (tendres). Hamilton abaisse son temps personnel en repassant devant Russell, toujours sur le même train de pneus.

Russell, justement, chausse un nouveau train de tendres à une vingtaine de minutes de la fin pour signer un 1'19"920, à 0"148 de la Ferrari #16. Quelques instants après, son équipier fait de même et inscrit 1'20"002. Verstappen s'offre la seconde position à 0"072 du leader du Championnat du monde. Pérez ne parvient pas à entrer dans le top 5, relégué qu'il est à quasiment une demi-seconde.

Aucune modification ou incident notable n'est à signaler lors des dernières minutes de la séance. Gasly n'a pas repris la piste après son souci du début de séance.

