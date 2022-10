EL3 - Verstappen accélère, les Ferrari aux aguets

Charger le lecteur audio

Au réveil, le paddock ne parlait que des derniers transferts annoncés, l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine et son remplacement par Nyck de Vries chez AlphaTauri. Mais il fallait aussi se concentrer sur la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon, la pluie de vendredi ayant fait place au (relatif) soleil. Les pilotes n'avaient qu'une heure de roulage à disposition, il était donc capital de ne gâcher aucune minute puisque les qualifications et la course devraient se disputer sur le sec également.

Sans surprise, le circuit a été pris d'assaut lorsque le feu est passé au vert, avec les 20 voitures immédiatement sorties du garage. En pneus tendres, Max Verstappen a établi le meilleur temps provisoire en 1'32"050, avec plus d'une seconde d'avance sur son plus proche poursuivant. Yuki Tsunoda, à domicile, détenait le meilleur chrono chez les pilotes en pneus mediums (à 2"9 de Verstappen).

Carlos Sainz, en tendres, ainsi que Charles Leclerc, George Russell (en gommes mediums) et Lewis Hamilton (en durs) ne sont pas partis à la chasse au chrono en premier lieu. La première demi-heure a surtout été consacrée aux longs relais en préparation de la course.

Un passage aux pneus tendres pour les pilotes Mercedes les a provisoirement replacés deuxième (Russell) et quatrième (Hamilton) mais avec une seconde de retard sur Verstappen. Sainz a ensuite pris les commandes en 1'30"965, Leclerc s'intercalant entre son coéquipier et le leader du championnat. Les pilotes Alpine ont impressionné en échouant à six et sept dixièmes de Verstappen, mais avec des pneus mediums !

Les Red Bull Racing ont pris le contre-pied en passant aux mediums lorsque le reste de la grille privilégiait les gommes tendres. Verstappen est remonté deuxième, à trois dixièmes de Sainz, tandis que Pérez accusait près d'une seconde de retard. Une nouvelle tentative chronométrée du Néerlandais, cette fois-ci avec les enveloppes tendres, l'a vu reprendre le meilleur temps en 1'30"671 et finir la séance en tête.

Sainz n'a pas amélioré sa marque, mais Leclerc a réussi à revenir à 15 millièmes de seconde de son coéquipier, et donc à trois dixièmes de Verstappen. Fernando Alonso a pris le quatrième chrono, à six dixièmes, Pérez a échoué à la cinquième place après avoir été quelque peu gêné dans son dernier tour rapide. Au sommet du classement en EL2, sous la pluie, les pilotes Mercedes sont à environ neuf dixièmes de la référence sur le sec...

Les dernières places du top 10 sont très disputées. Lando Norris, huitième, et Valtteri Bottas, treizième, sont séparés par trois dixièmes seulement. Aussi, on trouve cinq voitures différentes entre ces positions. Précisons également que McLaren n'a pas chaussé les pneus mediums lors de cette séance d'essais, ce qui pourrait s'avérer handicapant ce dimanche.

