EL3 - Verstappen dompte les Mercedes

Avec son beau soleil, ses 22°C dans l'air et ses 45°C sur la piste, le Red Bull Ring a offert des conditions idéales pour cette dernière séance d'essais libres avant les qualifications du Grand Prix d'Autriche. Comme ce fut le cas la veille, les pilotes ont quitté les garages en étant chaussés des prototypes à la structure modifiée que Pirelli apportera au Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec ces gommes non colorées, Yuki Tsunoda a été le plus rapide en piste lors du premier quart d'heure (1'06"0), devançant son coéquipier Pierre Gasly pour une poignée de millièmes.

Le temps du pilote AlphaTauri a été battu peu avant le cap de la mi-séance par Lando Norris (1'05"7) avec les pneus tendres. Le Britannique a dû s'y prendre à deux fois puisqu'il a violemment escaladé le vibreur jaune à l'extérieur du premier virage dans sa première tentative. Kimi Räikkönen était l'homme le plus rapide avec les pneus mediums (1'05"8) et Sergio Pérez premier du classement des pneus durs (1'06"2).

Max Verstappen, solide leader du championnat, a été le dernier homme à signer un temps mais sa première tentative a donné le ton : 1'04"941 en pneus tendres, six dixièmes de seconde devant son plus proche poursuivant. Ayant fraîchement prolongé avec Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2023, Lewis Hamilton est remonté au deuxième rang alors que les pilotes privilégiaient les pneus tendres pour effectuer leurs simulations de qualifications.

En dépit d'un record dans le dernier secteur, immédiatement annulé pour le non-respect des limites de la piste, le Champion du monde en titre n'a pas battu la première marque de Verstappen. Pour ne rien arranger à la situation de Mercedes, le pilote néerlandais a enfoncé le clou avec un temps de 1'04"591. Les W12 ont accusé un retard de plus d'une demi-seconde, Valtteri Bottas menant la danse dans l'équipe allemande.

Les écarts dans le top 10 ont été extrêmement faibles. À trois millièmes de Hamilton se trouvait Pierre Gasly, quatrième de la séance. Étonnamment, Antonio Giovinazzi a fait son entrée dans le top 5, sortant Carlos Sainz pour deux millièmes. Enfin, Sergio Pérez, septième, et Charles Leclerc, neuvième, se tenaient en moins d'un dixième.

Très rapide en début de séance, Yuki Tsunoda s'est fait remarquer plus tard pour une autre raison, en perdant le contrôle de sa monoplace dans le virage 9. Le Japonais s'est en tiré avec de simples pneus au carré. Le bac à gravier du virage 4 a été très populaire ce midi. Valtteri Bottas et Charles Leclerc se sont contentés d'en mordre le bord, Nikita Mazepin a posé ses quatre roues dans le bac.

Notons que le dernier secteur n'a pas été le théâtre d'embouteillages comme c'est le cas habituellement. Cela s'explique par l'intervention de la direction de course à la suite des nombreux incidents ayant perturbé les essais du vendredi ainsi que toutes les séances du Grand Prix de Styrie. Un pilote au ralenti dans les deux derniers virages pendant les qualifications pourrait donc recevoir une pénalité.

